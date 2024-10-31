Εκτρεφόμενος χοίρος μολύνθηκε από τον ιό της γρίπης των πτηνών στην πολιτεία Όρεγκον, γεγονός που καταγράφεται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τετάρτη.

Ο «ένας από τους πέντε χοίρους» σε αγρόκτημα «μολύνθηκε από τον H5N1», γεγονός που διαπιστώνεται «για πρώτη φορά» στις ΗΠΑ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA).

«Τα ζώα δεν προορίζονταν προς πώληση στον τομέα των τροφίμων», σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία τόνισε πως «δεν υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια του εφοδιασμού της χώρας με χοιρινό κρέας».

Ο χοίρος που διαπιστώθηκε πως έχει μολυνθεί από την ασθένεια δεν παρουσίαζε συμπτώματα, αλλά υποβλήθηκε σε εξετάσεις προληπτικά στο αγρόκτημα, όπου εκτρέφονται επίσης πτηνά και άλλα ζώα.

Το αγρόκτημα έχει τεθεί σε καραντίνα.

Άλλοι δύο χοίροι διαπιστώθηκε πως είναι αρνητικοί στον ιό, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων ακόμη δύο. Όλοι οι χοίροι υποβλήθηκαν σε ευθανασία.

Η ανακοίνωση του υπουργείου δημοσιοποιήθηκε καθώς οι ΗΠΑ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με άνευ προηγουμένου εξάπλωση του ιού στις αγελάδες.

Ειδικοί ανησυχούν για τον αυξανόμενο αριθμό θηλαστικών που μολύνονται από τη νόσο. Ο λόγος είναι πως η ευρεία κυκλοφορία του θα διευκόλυνε τη μετάλλαξη του ιού και θα καθιστούσε πιθανή την εμφάνιση στελέχους του ικανού να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πάντως η αλληλούχηση του γονιδιώματος του ιού που εντοπίστηκε στα πτηνά του αγροκτήματος δεν αποκάλυψε «καμιά μεταβολή του ιού» που θα άφηνε να εννοηθεί πως έγινε ευκολότερη «η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων», καθησύχασε το δελτίο Τύπου του USDA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

