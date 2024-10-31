Λογαριασμός
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κυπριανό Λακωνίας - Σηκώθηκαν αεροσκάφη

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πάνω από 40 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων και εναέρια μέσα - Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κυπριανό Λακωνίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

TAGS: Φωτιά Πυροσβεστική Λακωνία
