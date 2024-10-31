Την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος μειωμένου μεγέθους στην Ελλάδα ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, και λήπτης ήταν ένας 22χρονος ασθενής από τη Θεσσαλία που έπασχε από ένα σπάνιο μεταβολικό νόσημα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πραγματοποιήθηκεχθες 30.10.2024 στο Λαϊκό Νοσοκομείο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ενήλικο ασθενή μεταμόσχευση ήπατος μειωμένου μεγέθους (reduced-size liver transplantation) από την ομάδα του καθηγητή Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων κ. Γιώργου Σωτηρόπουλου. Λήπτης ένας 22χρονος ασθενής από τη Θεσσαλία που έπασχε από ένα σπάνιο μεταβολικό νόσημα. Λόγω των ιδιαίτερων σωματομετρικών δεδομένων του ο συγκεκριμένος ασθενής είχε εκτιμηθεί για μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Λαϊκού Νοσοκομείου, με υποψήφια δότρια τη μητέρα του, η οποία όμως δεν κρίθηκε κατάλληλη στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας. Η μεταμόσχευση ήπατος μειωμένου μεγέθους είναι μία διαδικασία κατά την οποία γίνεται ηπατεκτομή ex situ στο τραπέζι προετοιμασίας του μοσχεύματος, στον πάγο, η έκταση της οποίας προσαρμόζεται στις σωματομετρικές ανάγκες του υποψήφιου λήπτη. Η διενέργεια τμηματικών μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα, είτε με τη μορφή της μεταμόσχευσης ήπατος από ζώντα δότη, είτε με τη μορφή μεταμόσχευσης ήπατος μειωμένου μεγέθους, διευρύνει τις δυνατότητες μεταμόσχευσης ήπατος στη χώρα μας, παρέχει λύση στο πρόβλημα υγείας μερίδας ασθενών και προετοιμάζει το έδαφος για την επανέναρξη παιδιατρικού προγράμματος ηπατικής μεταμόσχευσης στη χώρα μας».

Πηγή: skai.gr

