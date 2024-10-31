Ενώ οι ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται εκατέρωθεν, με αμείωτη ένταση, σε διπλωματικό επίπεδο είναι πυρετώδεις οι διεργασίες για μία κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Οι Ισραηλινοί με τους Αμερικανούς συζητούν ένα προσχέδιο της συμφωνίας, ενώ ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε χθες Τετάρτη πως το κίνημά του, που υποστηρίζεται από το Ιράν, μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο «για μήνες».- ως το τέλος της επίθεσης που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς.

Ταυτόχρονα όμως δήλωσε διατεθειμένος να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ «υπό όρους», υπογραμμίζοντας πως δεν έχει κατατεθεί σοβαρή πρόταση για αυτό στο τραπέζι.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απαιτεί η Χεζμπολάχ να αποσύρει τους μαχητές της από τον νότιο Λίβανο, να αναπτυχθεί ο λιβανικός στρατός κατά μήκος των συνόρων και να αναλάβει διεθνής μηχανισμός επίβλεψης της εφαρμογής της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιχειρήσεις κατά στρατιωτικών και κυβερνητικών στόχων

Την ίδια ώρα, δυο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, ο Άμος Χοχστάιν, ο απεσταλμένος του προέδρου Μπάιντεν για τον Λίβανο, και ο Μπρετ Μακ Γκερκ, αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή στον Λευκό Οίκο, μετέβησαν χθες στο Ισραήλ, για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την επίτευξη προόδου, ενόψει του τερματισμού των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας και τον Λίβανο.

Ο Χοκστάιν «άφησε να εννοηθεί» ότι η σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μπορεί να είναι εφικτή πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, την ερχόμενη Τρίτη 5η Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» και πως ευελπιστεί ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί «τις ώρες ή τις ημέρες» που έρχονται.

Το Ισραήλ εξαπολύει από την 23η Σεπτεμβρίου μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολά και από την 30ή Σεπτεμβρίου διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας.

Στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.780 άνθρωποι από την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Το Ισραήλ συνεχίζει παράλληλα τους βομβαρδισμούς εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, την ώρα που οι χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ετοιμάζονται να προτείνουν κατάπαυση του πυρός με διάρκεια μικρότερη «του ενός μήνα», που θα συμπεριλάβει την ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.