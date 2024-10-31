Βόρεια Κορέα: «Κρίσιμη» πυραυλική δοκιμή – ρεκόρ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο ICBM, στο πλαίσιο «κρίσιμης» δοκιμής, που κατέρριψε όλα τα ρεκόρ προηγούμενων και έχει σκοπό την ενίσχυση των μέσων πυρηνικής αποτροπής της χώρας, μετέδωσε το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με την Washinghton Post, ο πύραυλος παρέμεινε στον αέρα περισσότερο από οτιδήποτε είχε δοκιμάσει το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν. Το γεγονός μάλιστα ότι εκτοξέυτηκε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ έχει ιδιαίτερη σημασία.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν λέει ότι η εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στέλνει ένα μήνυμα στους αντιπάλους πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ουάσιγκτον έναντι της Πιονγκγιάνγκ» αναφέρει το ρεπορτάζ.

Days before the U.S. election, North Korea launched an apparent intercontinental ballistic missile that stayed airborne longer than anything the Kim Jong Un regime had tested before https://t.co/CJ4KXDUJBA — The Wall Street Journal (@WSJ) October 31, 2024

Το καθεστώς του Κιμ θέλει να δείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα ότι θα αντισταθεί στην «επικίνδυνη σύσφιξη της πυρηνικής τους συμμαχίας», αναφέρει η εφημερίδα.

«Η δοκιμαστική εκτόξευση είναι προσήκουσα στρατιωτική ενέργεια, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στον σκοπό να πληροφορηθούν οι αντίπαλοί μας (...) για τη βούλησή μας να ανταποδώσουμε» οποιαδήποτε επίθεση, ανέφερε ο ηγέτης της χώρας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το KCNA.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι η χώρα του «δεν θα αλλάξει ποτέ» τη «γραμμή της», που προβλέπει την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της.

Αντιδράσεις και ανησυχία

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε «σθεναρά» την εκτόξευση από τη Βόρεια Κορέα διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, την οποία χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση» αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εκφράζοντας ανησυχία για τον κίνδυνο «αποσταθεροποίησης» της περιοχής.

Η εκτόξευση «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση πολλαπλών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, Σον Σάβετ.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο καταδίκασε επίσης την πυραυλική δοκιμή, απαιτώντας η Πιονγκγιάνγκ να απέχει από «περαιτέρω παράνομες και αποσταθεροποιητικές ενέργειες», με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή «Ινδο-Ειρηνικού» (INDOPACOM).



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

