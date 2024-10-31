Παναθηναϊκός: To μεσημέρι της Πέμπτης στην Αθήνα ο Ρουί Βιτόρια

Έτοιμος να υποδεχθεί τον Ρουί Βιτόρια είναι ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» έχουν έρθουν σε πλήρη συμφωνία με τον 54χρονο Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντιέγκο Αλόνσο στην τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».



Μάλιστα ο Ίβηρας πρώην τεχνικός της Μπενφίκα, της Αλ Νασρ, της Σπαρτάκ Μόσχας και της εθνικής Αιγύπτου, αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το μεσημέρι της Πέμπτης στις 12:15 προκειμένου να μεταβεί στα γραφεία της «πράσινης» ΠΑΕ για να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.



Θα ακολουθήσει μάλιστα και η πρώτη του προπόνηση στο Κορωπί με τους νέους του ποδοσφαιριστές, αφού την Κυριακή θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο του «τριφυλλιού» στην αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Θυμηθείτε τι ανέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Διονύσης Δεσύλλας, για τον Πορτογάλο τεχνικό, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού:

