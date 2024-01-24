My Style Rocks: Χειμερινά αξεσουάρ - Δείτε το trailer

Το στυλ του χειμώνα είναι η έμπνευση της σημερινής δοκιμασίας στο My Style Rocks.

Οι διαγωνιζόμενες πρέπει να κάνουν styling φορώντας σκούφο, κασκόλ και γάντια στο πλαίσιο ενός street style.

Δείτε το trailer:

Ποιες διαγωνιζόμενες θα βγουν εκτός θέματος; Η βαθμολογία της κριτικής επιτροπής φαίνεται να στεναχωρεί τη Χριστιάννα η οποία εκφράζει τα παράπονά της.

Η Γεωργία μπορεί να έχει δώσει εξηγήσεις για την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε με τη Μιμή ωστόσο κάποιες συμπαίκτριές της δεν έχουν πειστεί…

Η Μορτασία απολογείται για το χθεσινό ξέσπασμά της…

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.