Survivor 2024: Τρομερή μάχη για την ασυλία, αποτέλεσμα-σοκ με ψηφοφορία

Απίστευτα πράγματα έλαβαν χώρα σε ακόμα ένα επεισόδιο του κορυφαίου reality επιβίωσης, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε επίπεδο συμβουλίου. Αρχικά οι δύο ομάδες μάς χάρισαν μια ακόμα τρομερή αναμέτρηση που κρίθηκε στον τελευταίο πόντο.

Highlight ήταν σίγουρα η στιγμή της νίκης του Rob στη δεύτερη αναμέτρηση απέναντι στον Αλέξη Παππά.

Το ίδιο ευχάριστα έκλεισε για τους Μπλε ο αγώνας, με Φάνη και Δώρα να φέρνουν ακόμα ένα 12άρι.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι η MVP της εβδομάδας είναι η Κατερίνα Δαλάκα, και θα πρέπει να υποδείξει έναν ακόμα υποψήφιο.

Το Συμβούλιο του Νησιού αναμενόταν σίγουρα πολύ ενδιαφέρον, όμως με βεβαιότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αρχικά οι Κόκκινοι ψήφισαν για τρίτη προτεινόμενη προς αποχώρηση την Όλγα, πάλι με πλειοψηφία 6-5, μόνο που αυτή τη φορά αντί του Αλέξη Παππά οι ψήφοι πήγαν στη Μ. Αντωνά.

Η υποψηφιότητα της Όλγας αυτομάτως έσωσε τον Rob. Οι μαχητές έπρεπε να ξαναψηφίσουν για να επιλέξουν την κοπέλα που θα πάρει τη θέση του. Εκεί συνέβη η απόλυτη ανατροπή, καθώς η ομάδα υπέδειξε την καλύτερή της παίκτρια, τη Δώρα, και μάλιστα με όχι και τόσο οριακή πλειοψηφία. Όπως ήταν λόγικό οι αντιδράσεις ήταν πολλές και από τις δύο ομάδες.

Οι ψηφοφορίες έκλεισαν με τελικές υποψήφιες την Κρίστη, την Όλγα, τη Δώρα και την Χρύσα, που υποδείχθηκε από την MVP Κατερίνα Δαλάκα.

