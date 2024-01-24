«Avatar: The Last Airbender»: Δείτε το επίσημο trailer της σειράς

Δόθηκε στην δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για τη πολυαναμενόμενη live-action μεταφορά της σειράς «Avatar: The Last Airbender», από το Netflix.

Ο Γκόρντον Κόρμιερ υποδύεται τον Άανγκ, ένα νεαρό Νομά του Αέρα που πρέπει να μάθει να ελέγχει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης (Νερό, Γη, Φωτιά, Αέρας) για να επαναφέρει την ισορροπία σε έναν κόσμο που απειλείται από το «έθνος της Φωτιάς».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μαζί με τους νέους του φίλους, Σόκα και Κατάρα ο 'Αανγκ ξεκινά μία γεμάτη δράση αποστολή για να σώσει τον κόσμο και να αντισταθεί στην τρομακτική επίθεση του 'Αρχοντα της Φωτιάς, Οζάι. Ωστόσο, με έναν ανελέητο πρίγκιπα του θρόνου, τον Ζούκο που είναι αποφασισμένος να τους αιχμαλωτίσει, η αποστολή δεν θα είναι εύκολη».

Στη σειρά των οκτώ επεισοδίων πρωταγωνιστούν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Kiawentiio, Ίαν Ούσλεϊ, Ντάλας Λιού, Κεν Λιουνγκ, Πολ Σαν-Χιούνγκ Λι και Ντάνιελ Ντάε Κιμ.

Ο δημιουργός της, Άλμπερτ Κιμ εκτελεί, επίσης, χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού μεταξύ άλλων. Σημειώνεται ότι οι αρχικοί δημιουργοί Μπράιν Κονιέτζκο και Μάικλ Τάντε ΝτιΜάρτινο δεν συμμετέχουν στην σειρά καθώς αποχώρησαν λόγω δημιουργικών διαφορών. Σύμφωνα με το Variety, το «Avatar: The Last Airbender», αναμένεται στην διάσημη πλατφόρμα στις 22 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

