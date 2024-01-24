Σύμφωνα με τον Έκτορα, «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» και στη μαγειρική και τα σημερινά ζευγάρια, που μπαίνουν στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτή την οδηγία.

Δείτε το trailer:

Η Αναστασία και η Ελευθερία, οι νικήτριες του προηγούμενου επεισοδίου, έρχονται αντιμέτωπες με τη Γιούλα και τη μητέρα της, την Άννα. Γυναικεία υπόθεση η σημερινή μαγειρική μονομαχία με τον Μάρκο να ανυπομονεί να δοκιμάσει τα πιάτα τους.

Η Αναστασία και η Ελευθερία, στο προηγούμενο επεισόδιο έβαλαν στόχο να βγάλουν τους αντιπάλους τους από το παιχνίδι και τα κατάφεραν. Οι δυο τους μπαίνουν ξανά στην κουζίνα με περισσότερο θάρρος και πιστεύουν πως και αυτή τη φορά θα είναι οι νικήτριες. Η Αναστασία, με την καθοδήγηση της Ελευθερίας, βάζει τα δυνατά της για να φτιάξει «χυλοπιτάκι με κοτόπουλο».

Απέναντί τους έρχονται από το Άργος, η Άννα και η Γιούλα. Η Γιούλα έρχεται στην κουζίνα με άγχος όμως η μητέρα της έρχεται με πολύ όρεξη για χορό, πειράγματα κυρίως όμως για νόστιμα μαγειρέματα. Έτσι, η Γιούλα ακούγοντας ευλαβικά τις οδηγίες της μητέρας της, θα φτιάξει «χοιρινό μπεκρή μεζέ με πουρέ πατάτας». Θα μείνει ευχαριστημένος ο Έκτορας από αυτή την πρώτη προσπάθεια;

Πηγή: skai.gr

