Η Lara Croft αναδείχθηκε ο πιο εμβληματικός χαρακτήρας βιντεοπαιχνιδιών

Η Lara Croft, πρωταγωνίστρια της σειράς βιντεοπαιχνιδιών Tomb Raider, ανακηρύχθηκε ο πιο εμβληματικός χαρακτήρας βιντεοπαιχνιδιών όλων των εποχών σε νέα δημοσκόπηση της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (BAFTA).

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν περισσότεροι από 4.000 παίκτες απ' όλο τον κόσμο και πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της 20ης τελετής απονομής των βραβείων Bafta Game, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου.

Η Lara Croft βρέθηκε στην κορυφή της δημοσκόπησης μπροστά από τον Mario, του ομώνυμου franchise της Nintendo και του εκτελεστή Agent 47 από τη σειρά Hitman.

Ο Sonic the Hedgehog, ο Pac-Man, ο Link – ο σιωπηλός πρωταγωνιστής των παιχνιδιών Legend of Zelda – και ο σταρ του Halo Master Chief μπήκαν στο top 10.

Η Lara Croft εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1996 ως ηρωίδα των παιχνιδιών Tomb Raider και έκτοτε έχει επανασχεδιαστεί πολλές φορές για τηλεόραση, ταινίες και άλλα βιντεοπαιχνίδια.

Την έχουν υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη η Αντζελίνα Τζολί και η Αλίσια Βικάντερ.

Η Σέλεϊ Μπλοντ, η πρώτη ηθοποιός που δάνεισε τη φωνή της στη Lara Croft, είπε: «Δεν είχα ιδέα όταν έδινα τη φωνή μου στο αρχικό παιχνίδι Tomb Raider ότι θα ήταν ένα τέτοιου μεγέθους παγκόσμιο φαινόμενο».

H 20η τελετή απονομής των BAFTA Games Awards θα πραγματοποιηθεί στο Southbank Centre στο Λονδίνο στις 11 Απριλίου και θα μεταδοθεί μέσω streaming στους κανάλια της BAFTA στις πλατφόρμες YouTube, Twitch και X.

