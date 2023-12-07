Μy style Rocks στον ΣΚΑΪ: Ο Κουδουνάρης θεωρεί ότι η Δώρα έχει στοχοποιηθεί

Χαρακτηρισμοί από ταινίες επιστημονικής φαντασίας, απορίες, στοχοποιήσεις και κλάματα είχε το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Η Δώρα απόρησε με το σακάκι της Γεωργίας και της είπε πως μοιάζει με σμίγκολ, το χαρακτήρα από τoν ‘’Άρχοντα των δαχτυλιδιών’’.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης ξεκαθάρισε πως δεν είναι προσβολή να είναι κάποιος κοντός ή ψηλός.

Στον Δημήτρη Σκουλό άρεσε η εμφάνιση της Μιμής, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «από τις πιο ωραίες εμφανίσεις που έχω δει σε κορίτσια πρώτης εβδομάδας».

Ο Στέλιος Κουδουνάρης σχολίασε τον τρόπο που βαθμολόγησε την Μιμή η Χριστιάννα, αναφέροντας πως της έβαλε σχεδόν επιτηδευμένα χαμηλό βαθμό.

Η Γεωργία μοιράστηκε μια ιστορία με τη Μορτασία από τα μπουζούκια και έκανε όλο το πλατό να ξεκαρδιστεί. - «Ο Κουρκούλης ρώτησε ποια είναι η Γεωργία από το My Style Rocks και μετά μας πέταγε λουλούδια».



Για άλλη μια φορά υπήρξε ένταση ανάμεσα στη Δώρα και τη Διονυσία. «Σταμάτα να γελάς ειρωνικά». «Θα με αφήσεις να πω για τα ρούχα σου», είπε η μία στην άλλη.

Εξήγηση για την κόντρα ζήτησε ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο οποίος ανέφερε πως θεωρεί πως η Δώρα έχει στοχοποιηθεί.

Η Αμάντα με 13.9 βαθμούς ήταν η νικήτρια της ημέρας.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:



Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:





