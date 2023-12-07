Σε ένα μέρος γνώριμο θα φέρουν απόψε τους Celebrities ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα για τις ανάγκες της επόμενης αποστολής! Πριν λίγο καιρό, κατά την επίσκεψή τους σε ένα σκοτεινό και απόκοσμο τούνελ, οι celebrities δεν είχαν τα… μάτια τους ανοιχτά και (ξ)έχασαν διάφορα πράγματα! Τώρα επιστρέφουν δεκάδες μέτρα κάτω από τη γη για να τα βρουν και δυστυχώς δεν θα είναι… μόνοι τους εκεί!

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Γιώργος και η Καλομοίρα γίνονται προπονητές, επιλέγουν τις ομάδες τους και στήνουν έναν ξεκαρδιστικό αγώνα που… θυμίζει ποδόσφαιρο αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αφού οι παίκτες δεν πρέπει να βάλουν γκολ με τα πόδια τους αλλά… φυσώντας έναν μπαλάκι του πινγκ πονγκ. Ποια ομάδα θα κερδίσει; Ποιος θα πάρει κόκκινη κάρτα και γιατί;

H πιο… μεγάλη ώρα είναι τώρα! Γιατί τώρα έρχεται η τελευταία αποχώρηση του «I’M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE» πριν τον μεγάλο τελικό. Οι παίκτες είναι έξι, αλλά τα «εισιτήρια» του τελικού είναι μόνο πέντε. Το ποιος δε θα βρίσκεται εκεί θα το κρίνει η τελευταία δοκιμασία αποχώρησης…

«I’ Μ Α CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!»

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.20

#ImACelebrityGR

#SkaitvGR



Πηγή: skai.gr

