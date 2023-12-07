Μια νέα τηλεοπτική σειρά για τo πανκ φεμινιστικό γκρουπ ακτιβιστών Pussy Riot είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Η συνιδρύτρια των Pussy Riot, Νάντια Τολοκονίκοβα, μουσικός και πολιτική ακτιβίστρια φέρεται να κατέληξε σε συμφωνία με την STX Entertainment για την ανάπτυξη της σειράς, η οποία θα βασίζεται στα επερχόμενα απομνημονεύματά της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Deadline Hollywood, η Νάντια Τολοκονίνοβα γνωστοποίησε μέσω δελτίου Τύπου τις προθέσεις της όσον αφορά την παραγωγή της σειράς, εκφράζοντας τη φιλοδοξία «να εμπνεύσει μια νέα γενιά επαναστατών».

Pussy Riot Limited Series Based On Nadya Tolokonnikova's Upcoming Memoir In The Works At STX Entertainment https://t.co/wKDgNM39hj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 6, 2023

«Ήμουν 20χρονη καλλιτέχνης χωρίς χρήματα που σπούδαζε φιλοσοφία, ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς, πλούσιους και επικίνδυνους ανθρώπους στη Γη» δήλωσε. «Το 2011 πήγα εναντίον του με φοβερές συνέπειες. Μετά από χρόνια φυλάκισης, παρενόχλησης, επιθέσεων, τραύματος, είμαι έτοιμη να μοιραστώ αυτή την ιστορία», εξήγησε.

«Σήμερα βρίσκομαι στη λίστα με τους πιο καταζητούμενους της Ρωσίας, χαρακτηρίζομαι ως ξένη πράκτορας και πρόσφατα συνελήφθη ερήμην από το ρωσικό δικαστήριο» συνέχισε. «Οι συγγενείς μου δηλητηριάστηκαν, η κυβέρνησή μου με θέλει νεκρή, αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα. Αν η ιστορία των Pussy Riot μπορεί να εμπνεύσει μια νέα γενιά επαναστατών, δεν ήταν μάταια» τόνισε.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η επερχόμενη σειρά θα «εξερευνά την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας από τη Σιβηρία, η οπία αντιμετώπισε τον πιο ισχυρό δικτάτορα του κόσμου – την προέλευση και τη δημιουργία της κολλεκτίβας καλλιτεχνών, τις ενέργειες της Νάντια και των νεαρών συνεργατών της εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, τη σύλληψή τους μετά την περίφημη δράση «Punk Prayer», τη δίκη, καταδίκη και ποινή φυλάκισής τους και τις διαμαρτυρίες που έκαναν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι μετά την αποφυλάκισή τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

