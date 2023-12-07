«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Η Μαρία Βιτσικουνάκη βρίσκεται και σήμερα στην αρένα του Μονομάχου με 400 ευρώ στον λογαριασμό της και 96 ενεργούς αντιπάλους απέναντί της. Η συνταξιούχος εκπαιδευτικός και τραγουδίστρια που αγαπά τα ρεμπέτικα, απαντά με σχετική ευκολία στις ερωτήσεις κάνοντας ένα συναρπαστικό παιχνίδι!

Στόχος της, να κερδίσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να βοηθήσει το γιο της Δημήτρη που συμμετέχει στο παιχνίδι από τη θέση 11, να αγοράσει ένα σπίτι. Γρήγορα, η Μαρία φτάνει κοντά στον στόχο της ενώ έχει στη διάθεση της ακόμα δύο βοήθειες…

Ο Ανδρέας Φουρλής από τη θέση 47, είναι ο επόμενος τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Ο 22χρονος κατάγεται από το Αγρίνιο, έχει τελειώσει ΙΕΚ μαγειρικής και θέλει να επενδύσει τα πιθανά κέρδη στην αγορά αυτοκινήτου.

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!

Πηγή: skai.gr

