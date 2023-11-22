Η Χάρις Αλεξίου ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού της στα social media ότι σήμερα κυκλοφορεί το νέο της δισκογραφικό πρότζεκτ, με τίτλο «Reworks».

Στο νέο αυτό πρότζεκτ, παλιά, διαχρονικά τραγούδια, που έχουμε αγαπήσει, επαναπροσεγγίζονται και παρουσιάζονται με έναν πιο φρέσκο τρόπο, με στόχο να τα αγαπήσουμε ξανά.

Όπως ήταν φυσικό, αν κάτι τράβηξε την προσοχή μας αυτό ήταν οι πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες που βλέπουμε σε αυτόν τον δίσκο. Συγκεκριμένα, η Χάρις Αλεξίου ενώνει τη φωνή της με τον ΛΕΞ, στο τραγούδι «Φύγε», με τον Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ», με την Kid Moxie στο τραγούδι «Πανσέληνος».

Στο setlist βλέπουμε συνολικά 10 πολυαγαπημένα τραγούδια – μεταξύ αυτών το «Μες στα δυο της μάτια» όπου τώρα όπως και όταν πρωτοκυκλοφόρησε τη δεκαετία του ’90 συμμετέχουν οι O.P.A., το «Μία είναι η ουσία», «Ψυχές και σώματα», το «Τανγκό της Νεφέλης».

