I'm celebrity get me out of here: Αυτό θα πει «τους...ζώσανε τα φίδια» - Δείτε το trailer

Ένα ξεχωριστό reunion θα πραγματοποιηθεί στο σημερινό επεισόδιο του «I’M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE».

Τρεις… πανέμορφοι πύθωνες ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα την Αγγελική και την Ιωάννα όταν τις συνάντησαν κατά τις πρώτες ημέρες της διαμονής τους στη ζούγκλα. Μέρες τώρα ρωτούσαν επίμονα τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα πότε θα συναντηθούν ξανά μαζί τους.

Δείτε το trailer:

Έτσι, κανονίστηκε ένα… ραντεβού σε ένα άκρως ρομαντικό σημείο. Επειδή, όμως, δεν είναι ασφαλές δύο κυρίες να περπατάνε μόνες το βράδυ μέσα στη ζούγκλα θα τις συνοδεύουν έως εκεί ο Τάσος και ο Πάτρικ. Όταν οι τέσσερις παίκτες φτάσουν εκεί, θα καταλάβουν ότι το ραντεβού αυτό δεν ήταν παρά μια… καλοστημένη παγίδα για την επόμενη δοκιμασία.

Οι celebrities έχουν αποδείξει ότι σε καμία περίπτωση δεν… ψάχνουν ψύλλους στα άχυρα. Αν, όμως, θέλουν να επισκεφτούν το Παντοπωλείο της Ζούγκλας και να αποκτήσουν προϊόντα που θα κάνουν καλύτερη τη διαβίωσή τους στο camp, θα πρέπει να το κάνουν. Ψύλλους δε θα βρουν, αλλά αν ψάξουν πολύ καλά θα βρουν σίγουρα τα αστέρια που θα τους επιτρέψουν να ψωνίσουν στην… Black Friday της ζούγκλας.

Περίεργοι ήχοι ζώων αναστατώνουν το camp στη μέση της νύχτας. Το άλλο πρωί οι ήχοι αυτοί γίνονται μέρος μιας δοκιμασίας που οι παίκτες θα πρέπει να φέρουν όλοι μαζί σε πέρας, αν θέλουν να κερδίσουν ένα σημαντικό έπαθλο. Δυο τεράστιοι κουβάδες με νερό, μια «σκακιέρα» με αριθμούς, ένα τηλέφωνο στη μέση του camp. Και κάπου ανάμεσα σε αυτά, οι πιο… αποτυχημένες και ξεκαρδιστικές μιμήσεις ζώων που έχετε ακούσει ποτέ. Αυτά είναι τα υλικά που συνθέτουν το πιο αστείο παιχνίδι που έχουμε δει μέχρι σήμερα στο «I’M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE».

