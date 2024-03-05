Κιθ Έρμπαν: Η έκπληξη του στους ταξιδιώτες του Αεροδρομίου του Νάσβιλ

Η εμφάνιση-έκπληξη του Κιθ Έρμπαν (Keith Urban) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ (BNA) μετατράπηκε σε μία αξέχαστη εμπειρία για τους ταξιδιώτες και το προσωπικό.
Η απρόσμενη συναυλία, την οποία ανέφερε το Simple Flying, ήταν μέρος ενός προγράμματος του αεροδρομίου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ψυχαγωγία στους επιβάτες.
Ωστόσο, η εμφάνιση ενός σούπερ σταρ όπως ο Αυστραλός τραγουδιστής της κάντρι ήταν κάτι το ξεχωριστό, γεγονός που οδήγησε στο σχόλιο ενός ακολούθου στο Instagram να γράψει με χιούμορ: «Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι έχασαν τις πτήσεις τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος».
