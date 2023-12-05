My Style Rocks: Νικήτρια η Μορτασία - Ζήτησε εξηγήσεις από τη Γεωργία ο Στέλιος Κουδουνάρης

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η Ελεάνα, ο Στέλιος Κουδουνάρης ζήτησε εξηγήσεις από τη Γεωργία για τα καρτελάκια στα ρούχα, ενώ σχολίασε και τη χθεσινή συμπεριφορά της Διονυσίας απέναντι στη Δώρα.

Την αρχή στο διαγωνιστικό μέρος έκανε η Χριστιάννα, αλλά δεν ενθουσίασε με την εμφάνισή της. Μάλιστα, η Απολλεών τη ρώτησε αν έχει αντιγράψει την εικόνα.



Ο Δημήτρης Σκουλός πρόσθεσε: «δεν έβαλες καθόλου το μυαλό σου να δουλέψει, πήγες safe».



Βούρκωσε η Ελεάνα, αποδίδοντάς το στο στρες του παιχνιδιού, με τη Διονυσία να προσπαθεί να την ενθαρρύνει.



Στη συνέχεια, ο Στέλιος Κουδουνάρης ρώτησε την Ελεάνα αν κάνει παρέα με τη Σελένη, με εκείνη να απαντά ότι τα λένε μέσα από τα social.



Την ώρα της κριτικής της Δώρας, «άναψαν» τα αίματα. Η αρχή έγινε από τη Διονυσία η οποία δεν έβλεπε κάποια πρόταση στο look της Δώρας και η ένταση συνεχίστηκε ανάμεσα στη Διονυσία και τη Γεωργία.



Ο Στέλιος Κουδουνάρης ζήτησε εξηγήσεις από τη Γεωργία για τη χθεσινή συμπεριφορά της για τα καρτελάκια. Στο χθεσινό επεισόδιο δεν επέπληξε τη Δώρα που είχε καρτελάκι στο ρούχο της, όπως είχε κάνει σε εκείνη. «Σε περιμένω από χθες για αυτή τη συμπεριφορά», της είπε ο κριτής. «Να κοιτάς την πορεία σου», πρόσθεσε.



Και τη χθεσινή συμπεριφορά της Διονυσίας σχολίασε ο Στέλιος Κουδουνάρης, η οποία είχε αναφερθεί σε ρούχα κουρέλια.



Δείτε την πασαρέλα των κριτών:



Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:



