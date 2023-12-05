Σήμερα συμπληρώνονται 122 χρόνια από τη γέννηση του Γουόλτ Ντίσνεϊ

Έχουμε μεγαλώσει με τις ταινίες του, το όνομά του είναι συνώνυμο με αυτό της παιδικής μας ηλικίας, κι όμως ο Γουόλτ Ντίσνεϊ είναι πολλά περισσότερα από τον άνθρωπο πίσω από την Disney, τη μεγαλύτερη εταιρεία κινουμένων σχεδίων στον κόσμο.

Με έναν βίαιο πατέρα, αγάπη για το σχέδιο και μία αυταρχική προσωπικότητα, ο Ντίσνεϊ καταφέρνει να ανέλθει και να παραμείνει στην κορυφή. Ποιες είναι, όμως, οι άγνωστες πτυχές της ζωής του πατέρα των κινουμένων σχεδίων;

Τα πρώτα χρόνια και ο δρόμος προς την επιτυχία

Ο Ντίσνεϊ ζει σχετικά φτωχά παιδικά χρόνια, με την οικογένειά του να μετακομίζει αρκετές φορές για βιοποριστικούς λόγους. Στα 16 του αφήνει το σχολείο και, λέγοντας ψέματα για την ηλικία του, κατατάσσεται στο Σώμα Ασθενοφόρων του Ερυθρού Σταυρού του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.