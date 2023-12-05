Πρόσφατα, ένα νέο τραγούδι του André 3000 κατέρριψε το ρεκόρ για το μεγαλύτερης διάρκειας τραγούδι που εντάχθηκε στο Billboard Hot 100.

Σύμφωνα με το Billboard, η μέση διάρκεια ενός τραγουδιού στο συγκεκριμένο chart είναι τρία λεπτά και 15 δευτερόλεπτα και υπάρχουν πολλά τραγούδια στο chart που υπερβαίνουν αυτό τον χρόνο.

Ωστόσο κανένα δεν έχει διαρκέσει όσο το «I Swear, I Really Wanted to Make a "Rap" Album But This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time».

Το κομμάτι διαρκεί 12 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και είναι από το νέο άλμπουμ του André 3000, New Blue Sun.

Επίσης, θα μπορούσε να διεκδικήσει το ρεκόρ για το τραγούδι με τον μακρύτερο τίτλο… «Ορκίζομαι, ήθελα πολύ να κάνω ένα άλμπουμ «Rap», αλλά αυτός είναι κυριολεκτικά ο τρόπος με τον οποίο με παρέσυρε ο άνεμος αυτή τη φορά»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.