My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου: Γνωρίζοντας την πεθερά!

Η πρώτη γνωριμία με την πεθερά είναι το θέμα του σημερινού Gala και οι διαγωνιζόμενες καλούνται να δώσουν και μία χιουμοριστική νότα στην εμφάνισή τους δίχως όμως να χάσουν την αισθητική και το στυλ τους. Θα τολμήσουν μία σέξι εμφάνιση ή θα κάνουν πιο συντηρητικές επιλογές;

Στο πλευρό του Στέλιου Κουδουνάρη και της Σοφίας Χατζηπαντελή βρίσκεται για δεύτερη μέρα η Ραμόνα Βλαντή λόγω της απουσίας του Δημήτρη Σκουλού. Πάντα οι εμφανίσεις του Gala έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις. Θα καταφέρουν οι διαγωνιζόμενες να ανταποκριθούν στην αποστολή τους;

Δύο παίκτριες έρχονται στο πλατό συνοδευόμενες από τις αληθινές πεθερές τους και κερδίζουν τις εντυπώσεις! Οι βαθμολογίες γίνονται αφορμή για νέες εντάσεις ενώ η Ντένη βάζει… φωτιά στο πλατό με το τσιφτετέλι της!

Στο τέλος, τρεις fashionistas είναι υποψήφιες προς αποχώρηση. Το φινάλε αποδεικνύεται ανατρεπτικό και συγκινητικό!

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 14.50



Δείτε το τρέιλερ:

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.