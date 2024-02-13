 My Style Rocks: Η Βασιλική έρχεται για να εμπνεύσει

MY STYLE ROCKS με την Κατερίνα Καραβάτου

Μέρα με δοκιμασία η σημερινή για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks καθώς πρέπει να φέρουν στο πλατό την τάση «no pants». Τα πόδια αποκαλύπτονται, πολύ κοντά σορτσάκια που θυμίζουν εσώρουχο και κορμάκια συνδυάζονται με διάφανα καλσόν και δημιουργούν μία ενδιαφέρουσα σιλουέτα.

Το χθεσινό επεισόδιο έκλεισε με την Ελισσάβετ και τη Φωτεινή να ενημερώνονται πως η παραμονή τους στο διαγωνισμό δεν είναι ακόμα σίγουρη και σήμερα θα μάθουμε τη σημασία αυτής της ανακοίνωσης.

Πριν όμως από αυτό θα έχουμε και την είσοδο μιας νέας διαγωνιζόμενης. Η Βασιλική «Μπι» Τρανούλη έρχεται γιατί θέλει να εμπνεύσει! Πώς θα την υποδεχτούν οι υπόλοιπες fashionistas και πώς θα αξιολογήσει η κριτική επιτροπή την πρώτη της εμφάνιση;

Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές είναι καθημερινότητα στο My Style Rocks πλέον…

Δείτε το τρέιλερ

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα fashionista:

Βασιλική «Μπι» Τρανούλη

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Η Βασιλική ή αλλιώς «Μπι» Τρανούλη είναι δασκάλα fashion illustration και έχει δικό της fashion studio. Στο studio της οι σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα μόδας και πατρόν αλλά το σημαντικό για εκείνη είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει, έχει τη δική της προσωπική αισθητική. Το στιλ της έχει street καταβολές και έχει επηρεαστεί από τις κουλτούρες των δρόμων του Λονδίνου, του punk, του Τokyo κλπ.

«Νιώθω ότι η επιλογή να ασχοληθείς με τη μόδα γίνεται κάποιες φορές χωρίς να ξέρουμε τι υπάρχει πίσω. Μου άρεσαν τα ρούχα, αφιερώθηκα σε αυτό και κοίταξα την μόδα ως τέχνη και ως κομμάτι έκφρασης» εξηγεί η ίδια.

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.