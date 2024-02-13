Οι τόνοι ανεβαίνουν και οι συνταγές αγγίζουν την καταστροφή στο σημερινό επεισόδιο του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Οι δύο φίλοι, Χριστόφορος και Πάμαιρη, συνεχίζουν για τέταρτη φορά στην κουζίνα ενώ ο Μάρκος καλωσορίζει μία στυλάτη γυναίκα με τη μαμά της. Η Βασιλική, πρώην παίκτρια του My Style Rocks, έρχεται με τη μητέρα της Μαρία, για να αποδείξει ότι εκτός από μόδα γνωρίζει και από μαγειρική. Οι συνεννοήσεις στην κουζίνα και για τα δύο ζευγάρια είναι σχεδόν ανύπαρκτες και ο Έκτορας αρνείται να δοκιμάσει το ένα από τα δύο πιάτα!

Ο Χριστόφορος και η Πάμαιρη έχουν κερδίσει τρεις φορές και σήμερα προσπαθούν να ετοιμάσουν «κοτόπουλο φρικασέ», σίγουροι πως θα καταπλήξουν και πάλι τον Έκτορα.

Η Βασιλική και η Μαρία μπαίνουν στο παιχνίδι δυναμικά και βάζουν σκοπό να σπάσουν το σερί νικών των αντιπάλων τους. Με coach τη μαμά, η Βασιλική θα προσπαθήσει να ετοιμάσει «μπριζόλες χοιρινές με μουστάρδα και ρύζι».

Θα καταφέρει θα πει «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»;

Γιατί ο Έκτορας δε θέλει να δοκιμάσει πιάτο; Ποιο ζευγάρι θα αναδειχτεί ο σημερινός νικητής και θα πάρει 1.000 ευρώ;

