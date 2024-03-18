Η νέα εβδομάδα ξεκινά και όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να αποδείξουν το γνωστικό τους επίπεδο καθώς και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Ο Οδυσσέας Κουρτέσης ξεκίνησε το ταξίδι του στον Μονομάχο στο προηγούμενο παιχνίδι και έχει να αντιμετωπίσει ακόμα 95 αντιπάλους, με όλες τις βοήθειες στη διάθεσή του. Από τη 2η ερώτηση όμως, ξεκινά να τις χρησιμοποιεί και στο πιο κρίσιμο σημείο καλείται να εμπιστευτεί τον εαυτό του και τις δυνάμεις του.

Μετά από νέα κλήρωση, ο Κωνσταντίνος Κωτσίδης από τη θέση 55 αναδεικνύεται ο επόμενος Μονομάχος. Στη 2η μόλις ερώτηση καταφέρνει να εξοντώσει 46 από τους αντιπάλους του και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τις βοήθειές του. Έξυπνη ή λανθασμένη θα αποδειχθεί η στρατηγική που ακολουθεί ο Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ

