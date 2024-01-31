My Style Rocks: Η Απολλεών είχε την υψηλότερη βαθμολογία – Κατάθεση ψυχής από τη Διονυσία για την κατάψυξη ωαρίων της

Απολλεών και Μιμή κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα θετικότερα σχόλια στον προημιτελικό του My Style Rocks που είχε θέμα, ένα χρώμα… πολλές αποχρώσεις.

Guest κριτής ήταν η content creator και μοντέλο Έβελυν Καζαντζόγλου, η οποία ανάμεσα στη Μιμή και την Απολλεών, αποφάσισε να δώσει τον έξτρα βαθμό της στην Απολλεών.

Το επεισόδιο ξεκίνησε με χιούμορ, καθώς η Αμάντα απήγγειλε ποίημα που έγραψε για το My Style Rocks.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημήτρης Σκουλός ο οποίος τη βαθμολόγησε με ένα στιχάκι. «Το μουσταρδί εφόρεσες με τέχνη και με χάρη, γι’ αυτό λοιπόν Αμάντα μου σου δίνω ένα 3άρι».

Στη συνέχεια, μια μικρή ένταση υπήρξε ανάμεσα σε Διονυσία, Αμάντα και Γεωργία, με την Κατερίνα Καραβάτου να διαπιστώνει πως το βαθύτερο ζήτημα στις τρεις τους είναι πως η Γεωργία είναι πληγωμένη.



Η κριτική του Στέλιου Κουδουνάρη έκανε τη Γεωργία να ξεσπάσει σε κλάματα, καθώς όπως είπε: «κάνω πολλή προσπάθεια, αλλά νιώθω λες και είμαι στην πρώτη εβδομάδα».



Η Διονυσία προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής καθώς αποκάλυψε πως έχει κάνει κατάψυξη ωαρίων και πως από πάντα ήθελε να κάνει παιδιά. «Έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων. Ήθελα πάντα παιδιά και μια ευτυχισμένη οικογένεια».



Για την τυχαία συνάντηση τους με τη Μιμή μίλησαν η Αμάντα και η Διονυσία, λέγοντας πως την είδαν να μιλά με σχεδιαστή. «Με σχεδιαστή δεν ήσουν στο κατάστημα», αναρωτήθηκε η Αμάντα. Στη συνέχεια, η Μιμή δάκρυσε.



Η Έβελυν σχολίασε την εμφάνιση της Χριστιάννας λέγοντας πως θα μπορούσε να ήταν μια πολύ ωραία πρόταση για αεροπορική εταιρεία.

Στο τέλος του διαγωνιστικού μέρος, η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε πως θα επιστρέψουν κορίτσια που έχουν περάσει από το διαγωνισμό για να αποτελέσουν μέρος του ημιτελικού.



Δείτε την πασαρέλα των κριτών:



Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζόμενων:

Πηγή: skai.gr

