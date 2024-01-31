Οι σειρές και οι ταινίες που θα δούμε τον Φεβρουάριο στο Netflix

Παλιές κι αγαπημένες μας ιστορίες, βιβλία που ζωντανεύουν σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ξεκαρδιστικές κωμωδίες και ανατριχιαστικά θρίλερ που κόβουν την ανάσα, ταινίες κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, ρομαντικές κομεντί για κάθε γούστο, τα νέα εθιστικά Netflix originals που θα κορυφώσουν το binge watching, αλλά και όλες οι ολοκαίνουριες παραγωγές εμπλουτίζουν το πρόγραμμα του Netflix για αυτόν τον Φεβρουάριο!

Εγώ, ο Απαισιότατος

Η ξεκαρδιστική ταινία κινουμένων σχεδίων έρχεται ξανά. Ο απαισιότατος Gru, επιρρεπής στις παρανομίες και τα διαβολικά σχέδια, ετοιμάζεται να κερδίσει τον σεβασμό όλων των «συναδέλφων» του, με την μεγαλύτερη αποστολή που έχει σκεφτεί ποτέ: να κλέψει το φεγγάρι. Τα καλοστημένα του σχέδια ανατρέπονται από τρία μικρά ορφανά κορίτσια που θα βρεθούν στον δρόμο του και θα τον επιλέξουν ως πατέρα τους. Μια ταινία που μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουμε το ίδιο όσα χρόνια κι αν περάσουν.

*Διαθέσιμη από 1η Φεβρουαρίου

Μια Ημέρα

Το «Μια Ημέρα» ξεκίνησε ως ένα πλέον κλασικό ρομαντικό μυθιστόρημα του David Nicholls. Λίγα χρόνια μετά την κυκλοφορία του μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη, στην ομώνυμη ταινία με την Anne Hathaway. Αυτόν τον Φεβρουάριο, η τρυφερή ιστορία αγάπης της Emma και του Dexter ζωντανεύει και πάλι, μέσα από τη νέα μίνι σειρά του Netflix. Οι δρόμοι των δύο ηρώων χωρίζουν μετά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο, όμως αποφασίζουν να συναντιούνται την ίδια μέρα κάθε χρόνο. Κάθε επεισόδιο κι ένας διαφορετικός χρόνος. Η Emma και ο Dexter, μεγαλώνουν, αλλάζουν, ωριμάζουν και όσο περνούν τα χρόνια, φτάνουν όλο και πιο κοντά στο συμπέρασμα ότι τελικά οι δυό τους είναι πολύ πιο κοντά από όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ζωή και των δύο αντίστοιχα.

*Διαθέσιμη από 8 Φεβρουαρίου

Άβαταρ: Ο Τελευταίος Μαχητής του Ανέμου

Η σειρά κινουμένων σχεδίων που έχει σημαδέψει τα παιδικά μας χρόνια ζωντανεύει στο νέο live action project του Netflix. Η σειρά επικεντρώνεται στο ταξίδι του δωδεκάχρονου Aang, του τωρινού Avatar και τελευταίου επιζώντος του έθνους του, των Νομάδων του Αέρα, μαζί με τους φίλους του Katara, Sokka και Toph. Η εποχή που τα τέσσερα στοιχεία της φύσης ζούσαν αρμονικά τελείωσε τη στιγμή που το Έθνος της Φωτιάς αφάνισε εκείνο του Αέρα. Στον δρόμο τους, οι τρεις φίλοι θα βρεθούν πολλά εμπόδια, περιπέτειες που δεν χωρά ο νους, στην προσπάθειά τους να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο του Έθνους της Φωτιάς εναντίον των άλλων εθνών και να νικήσουν τον αδίστακτο κακό, τον Άρχοντα της Φωτιάς, Ozai προτού εκείνος καταφέρει και κατακτήσει τον κόσμο.

*Διαθέσιμη από 22 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.