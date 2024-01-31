Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με κλήρωση ανάμεσα στους 11 υποψήφιους Μονομάχους που κατάφεραν να στερήσουν τη νίκη στον Λευτέρη Συναπίδη. Τυχερός αναδεικνύεται ο Γιώργος Λόφτσαρης από τη θέση 15 που έχει κερδίσει μέχρι τώρα 2.500 ευρώ αλλά στοχεύει στα 100.000 ευρώ!

Ο αστυνομικός που ειδικεύεται σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, έχει μία δυναμική παρουσία στο παιχνίδι και μέχρι την 5η ερώτηση δεν χρησιμοποιεί καμία από τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του. Στη συνέχεια όμως ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, ο Μονομάχος παίζει με την... τύχη του και ταυτόχρονα «φλερτάρει» έντονα με τις 17.300 ευρώ χάρη στη στρατηγική και τις γνώσεις του…

Γιώργος Λιοφτσάρης

Στέλλα Ρορου

Η Στέλλα Ρόρου που κάθεται στη θέση 35 είναι ακόμη μία τυχερή που καλείται να ανέβει στην αρένα του Μονομάχου. Η Στέλλα αγχώνεται όταν αντικρίζει τους 100 αντιπάλους της. «Είναι πολλοί...» αναφωνεί και ετοιμάζεται να τους αντιμετωπίσει!

