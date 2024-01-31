Survivor: Ανδρική υπόθεση η αποψινή μονομαχία - Απόψε στις 21:00

Ολοκληρώθηκε η λίστα των τεσσάρων υποψήφιων προς αποχώρηση χθες με τον Αλέξη Παππά να βγαίνει υποψήφιος από την κάλπη των Κόκκινων και τον Σταμάτη Ταλαδιανό να βγαίνει υποψήφιος από τον MVP Σάββα.

Απόψε είναι η ώρα της μονομαχίας των ανδρών, πρώτα όμως οι δύο ομάδες θα μπουν στο στίβο μάχης διεκδικώντας ένα έπαθλο. Μπλε και Κόκκινοι θέλουν τη νίκη τόσο για το γόητρο όσο και για το ίδιο το έπαθλο που θα τους βοηθήσει να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους.

Έντονο πάθος και δυναμικά ματσαρίσματα ανεβάζουν την ένταση και η πρώτη διαμάχη δεν αργεί να ξεσπάσει…

Rob James Seymour, Σωτήρης Λαμάι, Αλέξης Παππάς και Σταμάτης Ταλαδιανός είναι οι τέσσερις μονομάχοι που θα αναμετρηθούν για την παραμονή τους στο Survivor. Μια μονομαχία που δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο!

