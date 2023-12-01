Ταξίδι στο χρόνο έκαναν οι διαγωνιζόμενες του «My Style Rocks» στο σημερινό Gala. Το πλατό γέμισε με Pin up Girls και τα εφαρμοστά ρούχα, τα ψηλοτάκουνα παπούτσια, τα αξεσουάρ στα μαλλιά και τα κόκκινα χείλη δεν άφησαν κανέναν ασυγκίνητο.

Μια μεγάλη ανατροπή ωστόσο, περίμενε τα κορίτσια στο σημερινό Gala. Η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε στην έναρξη του διαγωνισμού πως οι βαθμολογίες της εβδομάδας δεν θα προσμετρηθούν και η ανάδειξη της νικήτριας, αλλά και η απόφαση για την κοπέλα που θα αποχωρήσει, θα βασιστούν αποκλειστικά στη σημερινή βαθμολογία.



Η Αμάντα δεν μπόρεσε να κρύψει τη δυσαρέστησή της με την έκπληξη που επεφύλασσε η Κατερίνα Καραβάτου στα κορίτσια και μετά τη βαθμολογία της ξέσπασε σε κλάματα.

Η πασαρέλα και ο χορός της Ελεάνας ως pin up girl τράβηξε τα βλέμματα, ωστόσο η βαθμολογία του Στέλιου Κουδουνάρη δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με αποτέλεσμα η παίκτρια να αντιδράσει.

Τρία έβαλε στη Γεωργία η Διονυσία και η Αμάντα, τονίζοντας πως θεωρούν πως δεν είναι ακριβώς εντός θέματος με τη σημερινή της εμφάνιση, ενώ η Ντένη και η Χριστιάννα τής έδωσαν το απόλυτο 5.

Η Γεωργία λοιπόν, μοίρασε γλειφιτζούρια για να γλυκάνει τους κριτές και την Κατερίνα Καραβάτου λίγο πριν την βαθμολογία! Ωστόσο, τα γλυκίσματα δεν ήταν αναγκαία, καθώς η βαθμολογία της ήταν ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που έκανε την Αμάντα να ξεσπάσει για ακόμα μία φορά σε κλάματα.

Μετά την εμφάνιση των 5 κοριτσιών με την καλύτερη απόδοση της εβδομάδας, η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε πως η Γεωργία είναι η νικήτρια της εβδομάδας, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στο σημερινό Gala.

Στη συνέχεια του διαγωνισμού, προς κρίση ήταν η Δώρα, η οποία επέλεξε να φορέσει δημιουργίες του Στέλιου Κουδουνάρη, με αποτέλεσμα η Αμάντα να αντιδράσει έντονα και να επικρατήσει μεγάλη ένταση ανάμεσα στις παίκτριες. Ενώ, ο κριτής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι λίγο άβολο».

Ο Δημήτρης Σκουλός ξετρελάθηκε με την εμφάνιση της Διονυσίας, η οποία πήγαινε σε θεματικό πάρτυ φιλικού ζευγαριού που είχε επέτειο και ζήτησε να την φωτογραφήσει.

Αφού το διαγωνιστικό μέρος έλαβε τέλος, η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε πως η Ντένη, η Χριστιάννα και η Δώρα συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία στο σημερινό Gala, με τους κριτές να αποφασίζουν να σώσουν την Χριστιάννα.

Η ώρα της αποχώρησης έφερε ένα απρόσμενο αποτέλεσμα. Η παίκτρια που έκανε την τελευταία της πασαρέλα στο πλατό του «My Style Rocks» ήταν η Ντένη και η ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος έφερε μεγάλη συγκίνηση.

