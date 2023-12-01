«THE BREAK» με τη Βάσω Λασκαράκη - Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 15:10, στον ΣΚΑΪ

Tην Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 15.10, η εκπομπή «The Break», με τη Βάσω Λασκαράκη, έρχεται στον ΣΚΑΪ, με ωραίες συζητήσεις, πρωτότυπες στήλες, μαγειρική, lifestyle, μόδα και πολλά άλλα.

Δείτε το τρέιλερ

Ο Πάνος Σταθακόπουλος συναντά τη Βάσω και εξηγεί γιατί πιστεύει ότι ο Θεός έχει χιούμορ αλλά και τον λόγο που έχει φάει χαστούκι από μια άγνωστη γυναίκα στη λαϊκή.

Ο Χάρης Ρώμας είναι ο άνθρωπος πίσω από τις πιο διαχρονικές τηλεοπτικές κωμωδίες. Τι λέει για τη συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου και για το στέλεχος καναλιού που ζήτησε συγγνώμη στην Ελένη Ράντου για το «Κωνσταντίνου και Ελένης»;

«We are family» με την Κατερίνα Βρανά και τον αδελφό της Θεόδωρο, σε μια κουβέντα με πολύ χιούμορ και ακόμα περισσότερα μαθήματα ζωής.

Ο Σόλων Τσούνης περνά την Κυριακή του με τη Βάσω ζωγραφίζοντας και συζητώντας για όσα έζησαν στα παρασκήνια της σειράς που έπαιζαν μαζί, την απώλεια του πατέρα του, τη μητέρα του που είναι η μεγαλύτερή του θαυμάστρια αλλά και την εποχή που δούλευε ως φωτογράφος στα μπουζούκια.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Μιχάλης Ρέππας και οι άλλοι συντελεστές της παράστασης «Για μια Ζωή», απαντούν στις αδιάκριτες ερωτήσεις του «Break».

Τέλος, η Νεκταρία Κοκκινάκη φτιάχνει χριστουγεννιάτικη κιμαδόπιτα και η Νατάσα Μπερέκου μοιράζεται μυστικά ομορφιάς.

Αυτή η εκπομπή δεν θα θέλεις να πάει σε break!

