Happy traveller στο νησί Palawan στις Φιλιππίνες - Δείτε το trailer

Το Β’ Μέρος, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 16.50, στον ΣΚΑΪ

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα με το Happy Traveller, από το προηγούμενο επεισόδιο, βρίσκονται στις Φιλιππίνες σε ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο νησί Palawan.

Η εξερεύνηση του νησιού συνεχίζεται και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, όπου οι ταξιδιώτες μας βλέπουν την τουριστική πόλη El Nido μέρα και νύχτα και θαυμάζουν το κάστρο της μικρής πόλης Taytay που αποτελούσε την πρώτη πρωτεύουσα του νησιού.

Περπατούν μέσα στη ζούγκλα για να φτάσουν σε έναν απομακρυσμένο καταρράκτη, επισκέπτονται τη διάσημη παραλία Nacpan, πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά και περπατούν "στα σύννεφα" σε μια περιπετειώδη διαδρομή με κρεμαστές γέφυρες και σκάλες σε απόκρημνα βράχια και απίστευτη θέα που κόβει την ανάσα.

Στην επιστροφή τους πίσω στην Puerto Princessa, επισκέπτονται την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του Palawan και εκτός από την κεντρική αγορά βλέπουν και ένα παραδοσιακό οικισμό της τοπικής φυλής του νησιού.

Το ταξίδι στο Palawan ολοκληρώνεται με τους ταξιδιώτες μας να φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις, από αυτόν τον εξωτικό προορισμό που προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες από όλον τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

