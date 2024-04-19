Θέμα τα βολάν, γνωστά και ως «φρου φρου» είχαν να υπηρετήσουν οι fashionistas στο επεισόδιο της Παρασκευής (19/4) του My Style Rocks. Ο όγκος, βέβαια, δεν ήταν η μοναδική αποστολή που τους επιφυλασσόταν καθώς μια έκπληξη τις περίμενε στην έναρξη του επεισοδίου.

Και αυτό διότι τέσσερις παίκτριες που είχαν αποχωρήσει την τρέχουσα σεζόν, επέστρεψαν για μια «δεύτερη ευκαιρία». Η Θεοδώρα Φόρτωμα, η Ανδριάνα Παναγιώτου, η Ηρώ Ζεϊμπέκη και η Τάνια Κοφινιώτη διεκδίκησαν δύο εισιτήρια, με το ένα να προέρχεται από τις παίκτριες και το ένα από την κριτική επιτροπή. Η Σιμόν μπορεί να «έσπασε» την πλειοψηφία, όμως η Ανδριάνα επέστρεψε με κάθε επισημότητα στον διαγωνισμό, ενώ η κριτική επιτροπή και συγκεκριμένα, ο Λάκης Γαβαλάς επέλεξε τη Θεοδώρα.

Βέβαια, ύστερα από καιρό απουσίας οι δύο τους δεν μπόρεσαν να αποσπάσουν υψηλές βαθμολογίες. Μάλιστα, η αποστολή τους θα είναι αρκετά δύσκολη, μιας και δεν θα απολαμβάνουν το προνόμιο της ασυλίας για την πρώτη εβδομάδα, όπως ίσχυε σε άλλες περιπτώσεις για τις νεοεισελθούσες παίκτριες. Η Θεοδώρα σίγουρα τράβηξε πάνω της τα βλέμματα, αφού το έντονο κίτρινο φόρεμά της παρέπεμψε σε... σημαδούρα, το οποίο δεν άφησε ασχολίαστο ο Λάκης Γαβαλάς.

Για ακόμα μια φορά, οι κόντρες άναψαν και μάλιστα στο επίκεντρό τους βρέθηκε η Ζέτα Θεοδωροπούλου, το όνομα της οποίας αναφέρθηκε αρκετές φορές, με την ίδια πάντως να εξακολουθεί να απουσιάζει για προσωπικούς λόγους. Συγκεκριμένα, Νικολίνα και Μπι εξαπέλυσαν έντονα πυρά και κατηγόρησαν τη συμπαίκτριά τους. «Κάνει like σε σχόλια μίσους προς το πρόσωπό μας στα social media» ανέφερε αρχικά η Νικολίνα για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά της και η Μπι, η οποία επίσης έχει δει τη συμπαίκτριά της να αλληλεπιδρά θετικά σε αρνητικά σχόλια που έχουν στόχο εκείνη.

Μπορεί να μην ξεχώρισε για τις βαθμολογίες που έλαβε από την κριτική επιτροπή, η Νικολίνα ωστόσο απασχόλησε έντονα την εμφάνισή της. Η Έβελυν Καζαντζόγλου την βρήκε εντελώς άστοχη και ήταν αρκετά καυστική στα σχόλιά της, μιας και αφορούσε ένα άθλημα με το οποίο η ίδια ασχολείται πολλά χρόνια. Αρνητικές ήταν οι παρατηρήσεις και του Στέλιου Κουδουνάρη, τις οποίες η ίδια η Νικολίνα δεν έδειξε να δέχεται.

Στο διαγωνιστικό κομμάτι, η Casablanca έκανε... περίπατο και με 13 βαθμούς αναδείχθηκε νικήτρια της ημέρας, με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Η ίδια επέλεξε να πάρει έναν βαθμό από τη Νατάσα, πράγμα που εκείνη περίμενε.





Πηγή: skai.gr

