Happy Traveller στον ΣΚΑΪ: Tαξίδι στη Δυτική Λέσβο

Μετά τα εντυπωσιακά ταξίδια στο εξωτερικό, οι happy travellers στον ΣΚΑΪ επιστρέφουν στην Ελλάδα και το Σάββατο 20 Απριλίου επισκέπτονται έναν αγαπημένο τους προορισμό, τη Λέσβο.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα, μετά από χρόνια επιστρέφουν στο τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας για να εξερευνήσουν τη δυτική του πλευρά, το "far west" της Λέσβου με τα απόκοσμα και εντυπωσιακά ηφαιστειακά τοπία.

Αποβιβάζονται από το καράβι στο λιμάνι της Μυτιλήνης και οδηγούν προς τα δυτικά, σε μία περιοχή τελείως διαφορετική από το ανατολικό μέρος του νησιού.

Κάνουν μία στάση για σαρδέλες στην Καλλονή, και συνεχίζουν προς την Σκάλα Ερεσού, όπου θα μείνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Περιηγούνται στη γύρω περιοχή και βλέπουν το εντυπωσιακό φράγμα και την πανέμορφη Μονή Πιθαρίου.

Στην Ερεσό μαθαίνουν για την ιστορία της αρχαίας πόλης πριν από 2.500 χρόνια και πηγαίνουν πεζοπορία σε κορυφές με φανταστική θέα, ενώ ρίχνουν και μία βουτιά στα δροσερά νερά του Αιγαίου.

Το ταξίδι στη Δυτική Λέσβο, δεν θα μπορούσε να παραλείψει και επίσκεψη στο Σίγρι, τον δυτικότερο οικισμό του νησιού. Στη διαδρομή κάνουν στάση στη Μονή Υψηλού και στο παγκοσμίου φήμης απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, ενώ στο Σίγρι βλέπουν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και ίσως τον πιο εντυπωσιακό και σύγχρονο ελαιώνα και ελαιοτριβείο της Ελλάδας.

Φιλόξενος κόσμος, εξαιρετικό φαγητό, απίστευτα τοπία, κρυστάλλινα νερά και πλούσια ιστορία μαγεύουν τους ταξιδιώτες μας και τους κάνουν να νιώσουν… πως βρίσκονται σε άλλο πλανήτη.

