Κωμωδίες του Netflix: 10 σειρές για να δείτε στο διάλειμμα από τη δουλειά

Το να δουλεύει κανείς από το σπίτι, ακούγεται το πιο ιδανικό σενάριο ever, αλλά αποδεικνύεται πολύ δύσκολο να γίνει πραγματικά ξεκούραστα, αν δεν φροντίσουμε η μέρα μας να έχει κάποια δομή.

Τι εννοώ με αυτό; Λοιπόν, πρέπει να βεβαιωθείς ότι ξεκινάς και τελειώνεις σε καθορισμένες ώρες, ότι ντύνεσαι και δε μένεις με τις πιτζάμες, ότι κάνεις σωστά διαλείμματα για φαγητό και ότι δίνεις στον εγκέφαλό σου τον χώρο που χρειάζεται για να αναπνεύσει κάθε τόσο.

Φυσικά, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσες να κάνεις μια βόλτα γύρω από το τετράγωνο στην αρχή και στο τέλος κάθε ημέρας. Θα μπορούσες να βάλεις ένα ξυπνητήρι στις 12:30, που θα σου θυμίζει να πας να μαγειρέψεις κάτι για να φας και να καθίσεις για λίγο σε ένα διαφορετικό δωμάτιο. Ή θα μπορούσες να βασιστείς σε τακτικά προγραμματισμένα διαλείμματα στο Netflix, για να σε παρασύρει μακριά από το γραφείο του σπιτιού σου (το οποίο, μοιάζει με το να έχεις πάρει μαζί σου το laptop στο κρεβάτι).

Ω ναι, το Netflix βασιλεύει όταν πρόκειται για τη βελτίωση μιας ημέρας με μπόλικη δουλειά και υπάρχουν πολλές πιο σύντομες επιλογές για να νιώσεις καλά. Και, επειδή θέλω να δώσω λίγη χαρά στη ζωή σου, βρήκα όλες εκείνες τις κωμικές σειρές, τα κινούμενα σχέδια και τις κωμωδίες που διαθέτουν επεισόδια διάρκειας 30 λεπτών ή λιγότερο.

Big Mouth

Ακόμα και για έναν χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων, η εφηβεία δεν είναι εύκολη. Ο Άντριου το μαθαίνει αυτό από πρώτο χέρι καθώς βιώνει τον εφιάλτη της ενηλικίωσης σε αυτή τη σειρά κινουμένων σχεδίων που απευθύνεται σε ενήλικες. Και, με κάθε ξεκαρδιστικό επεισόδιο να διαρκεί περίπου 26 λεπτά, είναι ιδανικό για γέλια κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος.

That 90’s show

Ένα spin off του λαμπρού και εμβληματικού That ’70s Show, το That 90’s Show βλέπει την Kitty (Debra Jo Rupp) και τον Red Forman (Kurtwood Smith) να ανοίγουν τις πόρτες του υπογείου τους, σε μια νέα ομάδα εφήβων, καθώς η εγγονή τους Leia επιλέγει να περάσει το καλοκαίρι της στο Wisconsin.

Μέση διάρκεια επεισοδίων: 21-30 λεπτά

Never Have I Ever

Πρόκειται για μια κωμική σειρά για την ενηλικίωση στο λύκειο με θέμα την έφηβη Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) που θέλει να χάσει την παρθενιά της από τον δημοφιλή αρχηγό της ομάδας κολύμβησης, Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet). Πρόκειται όμως και για τη θλίψη, τη φιλία, τη σεξουαλικότητα, τη μητρότητα, τη γιαγιά, την αγάπη, το σεξ και πολλά άλλα. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά σου προτείνω να το δεις μόνη σου.

Μέση διάρκεια επεισοδίων: 20-30 λεπτά

Brooklyn Nine-Nine

Ο Andy Samberg και ο Andre Braugher ηγούνται του καστ των αστέρων του Brooklyn Nine-Nine, το οποίο επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στις ατυχίες και τις περιπέτειες επίλυσης εγκλημάτων του πιο αστείου αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης.

Μέση διάρκεια επεισοδίων: 22 λεπτά

Friends

Δεν θα μπω καν στον κόπο να το περιγράψω και για να είμαι ειλικρινής: όλοι στον κόσμο έχουν δει τα Φιλαράκια. Όλοι. Ετοίμασε φαγητό, λοιπόν, και βάλε να δεις στο Netflix αυτή τη must σειρά. Θα μεταφερθείς στο Central Perk μαζί με τον Ross, τη Rachel, τη Monica, τον Chandler, τον Joey και τη Phoebe. Δεν θα το μετανιώσεις.

Μέση διάρκεια επεισοδίων: 25 λεπτά

Derry Girls

Με φόντο τις ταραχές στο Derry του Βόρειου Νησιού, το Derry Girls ακολουθεί μια ομάδα εφήβων που αντιμετωπίζουν την οικογένεια, τη φιλία, τις σχολικές εξετάσεις και τις αυστηρές (και ξεκαρδιστικές) καλόγριες που διευθύνουν το καθολικό σχολείο τους. Θα δεις πολλές νοσταλγικές στιγμές της δεκαετίας του ’90 και στιγμές που ξεκαρδίζονται στα γέλια.

Μέση διάρκεια επεισοδίων: 25 λεπτά

Emily In Paris

Η Έμιλι Κούπερ, στέλεχος μάρκετινγκ του Σικάγο, βρίσκει τη δουλειά των ονείρων της στο Παρίσι. Η σειρά παρακολουθεί τη νέα της ζωή καθώς εγκαθίσταται στo Παρίσι με ελάχιστη γνώση της γαλλικής γλώσσας, αλλά με μια βαλίτσα γεμάτη κομψά και υπέροχα ρούχα. Στο Emily In Paris πρωταγωνιστεί η Lily Collins ως Emily και σίγουρα θα σε κάνει να ψάξεις τις τιμές των εισιτηρίων για Γαλλία…

Μέση διάρκεια επεισοδίων: 30 λεπτά

Big Bang Theory

Οι Leonard, Sheldon, Howard και Raj είναι οι κοινωνικά αδέξιοι επιστήμονες των οποίων η ζωή παίρνει μια άγρια τροπή όταν το ελεύθερο πνεύμα Penny μετακομίζει στο διπλανό σπίτι.

Μέση διάρκεια επεισοδίων: 22 λεπτά

Bojack Horseman

Ένα άλλο καρτούν για ενήλικες που θα βρεις στο Netflix, το Bojack Horseman δείχνει τον ξεθωριασμένο σταρ μιας τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του ’90 να προσπαθεί να επιστρέψει πάνω από μια δεκαετία αργότερα. Επίσης, είναι ένα ανθρωπόμορφο άλογο.

Μέση διάρκεια επεισοδίων: 25 λεπτά

The Office

Αυτή η επιτυχημένη κωμωδία εξιστορεί τα καμώματα μιας ομάδας δυσαρεστημένων υπαλλήλων γραφείου με ξεκαρδιστικές συνέπειες και – καθώς η σειρά συνεχίζεται – συγκινητικές στιγμές. Ο Michael Scott (Steve Carell) ηγείται μιας ομάδας απαθών εργαζομένων στην εταιρεία χαρτιού Dunder Mifflin. Αξίζει να αφιερώσεις χρόνο μόνο και μόνο για την ιστορία του Jim (John Krasinski) και της Pam (Jenna Fischer), του απόλυτου power couple.

Μέση διάρκεια επεισοδίων: 22 λεπτά

