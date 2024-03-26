My Style Rocks: Εντυπωσιακά καπέλα - Δείτε το trailer

Η έβδομη διαγωνιστική εβδομάδα ξεκινά με την επιστροφή του Λάκη Γαβαλά και τις διαγωνιζόμενες που σήμερα πρέπει να δημιουργήσουν ένα styling, φορώντας εντυπωσιακά καπέλα ή headpieces.

Μία νέα fashionista κάνει την είσοδό της και από την πρώτη της παρουσία καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις αν και η εμφάνιση θεωρείται εκτός θέματος...

Η Μπι χαίρεται ιδιαίτερα από την επιστροφή του Λάκη Γαβαλά και κάνει ένα party προς τιμήν του! Η βαθμολογία όμως που λαμβάνει δεν είναι εξίσου πανηγυρική. Ο τρόπος που βαθμολογεί η ίδια της συμπαίκτριές της γίνεται θέμα συζήτησης καθώς ο Στέλιος Κουδουνάρης θεωρεί πως δεν είναι αντικειμενική.

Η Σιμόν παρά το γεγονός ότι ήταν νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας φαίνεται να έχει κάνει βήματα προς τα πίσω, κάνοντας τον Στέλιο Κουδουνάρη να αναφωνήσει πως αν είχε μηδέν θα της έβαζε!

Η Ζέτα φέρνει στην εμφάνισή της ένα φόρεμα του Στέλιου Κουδουνάρη, όμως το λάθος concept ακυρώνει την προσπάθεια…

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη:

Δομινίκη Ξυδά

Ηλικία: 31

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας



Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αν και σπούδασε Χρηματοοικονομικά δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτό. Από την ηλικία των 20 ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι και έχει σπουδάσει φωνητική στην Αγγλία.

Επιστρέφοντας από το εξωτερικό διαπίστωσε ότι δε μπορούσε να βρει πουθενά την «τέλεια δερμάτινη τσάντα». Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να ανοίξει δική της εταιρεία που ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή δερμάτινων τσαντών. Με την μόδα είχε τρέλα από μικρή. Της άρεσε να μαζεύει ρούχα και υφάσματα, να τα πηγαίνει στην γιαγιά της και την θεία της που ήταν μοδίστρες για να της τα μεταποιούν.

Το στυλ της λέει ότι είναι κυρίως, street style. Δεν της αρέσουν οι basic εμφανίσεις.

Ως άνθρωπος, είναι ευθύς και αυθόρμητη και στο My Style Rocks έρχεται γιατί είναι μια πρόκληση και θέλει να δοκιμάσει τα όριά της στις καθημερινές δοκιμασίες.

