My style rocks: Ανταλλαγές βαθμών και... αντίποινα - Δείτε το trailer

Πλησιάζοντας στο gala μιας έντονης εβδομάδας του My Style Rocks οι τόνοι μεταξύ των κοριτσιών ανεβαίνουν καθώς κάθε βαθμός μετράει και μπορεί να φέρει την ανατροπή.

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή έχουν πάρει θέση αρκετές φορές για τον τρόπο που βαθμολογούν οι διαγωνιζόμενες καθώς οι ανταλλαγές βαθμών ή τα «αντίποινα» υποβαθμίζουν την προσπάθειά τους.

Η Αμάντα δέχεται κριτική από την Ελεάνα, για το παντελόνι που φορά, σύμφωνα με την ίδια όμως πως δεν υπήρχε λόγος για μια τέτοια παρατήρηση. Τί θεωρεί η ίδια άδικο και για ποιο λόγο θα αφαιρεί βαθμούς από δω και στο εξής;

