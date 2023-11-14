Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My style rocks: Ανταλλαγές βαθμών και... αντίποινα - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 14.50 στον ΣΚΑΪ

my style rocks

Πλησιάζοντας στο gala μιας έντονης εβδομάδας του My Style Rocks οι τόνοι μεταξύ των κοριτσιών ανεβαίνουν καθώς κάθε βαθμός μετράει και μπορεί να φέρει την ανατροπή.

Δείτε το trailer:

Πλησιάζοντας στο gala μιας έντονης εβδομάδας του My Style Rocks οι τόνοι μεταξύ των κοριτσιών ανεβαίνουν καθώς κάθε βαθμός μετράει και μπορεί να φέρει την ανατροπή.

καραβάτου

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή έχουν πάρει θέση αρκετές φορές για τον τρόπο που βαθμολογούν οι διαγωνιζόμενες καθώς οι ανταλλαγές βαθμών ή τα «αντίποινα» υποβαθμίζουν την προσπάθειά τους.

Η Αμάντα δέχεται κριτική από την Ελεάνα, για το παντελόνι που φορά, σύμφωνα με την ίδια όμως πως δεν υπήρχε λόγος για μια τέτοια παρατήρηση. Τί θεωρεί η ίδια άδικο και για ποιο λόγο θα αφαιρεί βαθμούς από δω και στο εξής;

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark