Η Ιφιγένεια Καραμήτρου, παρά τις όποιες ευκολίες ή δυσκολίες έχουν εμφανιστεί στο δρόμο της, επιλέγει να κάνει αργά και σταθερά βήματα. Η ίδια, που φέτος υποδύεται τη Λιάνα Πανθέου στη δραματική σειρά εποχής του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», μιλά αποκλειστικά στον skai.gr για τη μέχρι τώρα διαδρομή της και τα στοιχεία που της κέντρισαν το ενδιαφέρον στην εν λόγω σειρά. Ακόμα, αναφέρεται στις εξελίξεις που θα δούμε προσεχώς και στα θεατρικά της σχέδια...

-Πώς θα περιέγραφες το ταξίδι σου στον κόσμο της υποκριτικής από τη μέρα που αποφοίτησες από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου μέχρι σήμερα;

Η αποφοίτηση από τη Δραματική Σχολή ήταν για μένα σαν μια δεύτερη ενηλικίωση, που από το ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον βρέθηκα σε έναν δύσκολο και απαιτητικό εργασιακό χώρο. Η διαδρομή έκτοτε έχει πολλές όμορφες στιγμές, αλλά και κάμποσες δυσκολίες και απορρίψεις, στοιχείο αναπόσπαστο με το επάγγελμα του ηθοποιού. Σίγουρα, στο πέρασμα της ως τώρα διαδρομής έχει αλλάξει άρδην το πρίσμα μέσα από το οποίο αντιλαμβάνομαι και αντιμετωπίζω το επάγγελμά μου.

-Με ποια κριτήρια επιλέγεις την εκάστοτε συνεργασία;

Με ενδιαφέρει πάντα η ομάδα και οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστώ, αν το πρότζεκτ είναι ενδιαφέρον, ο ρόλος δελεαστικός και να έχει μια πορεία με αρχή - μέση - τέλος… Αλλά κυρίως οι άνθρωποι.

-Τα παραπάνω στοιχεία τα βρήκες και στην τηλεοπτική μεταφορά των «Πανθέων» μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ;

Η τηλεοπτική μεταφορά των «Πανθέων», πέρα από το ότι βασίζονται στο εξαιρετικό μυθιστόρημα του Τάσου Αθανασιάδη, πραγματεύονται μια ιστορική στιγμή εξαιρετικά κομβική όχι μόνο για τη χώρα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, που με ενδιαφέρει πολύ, ο ρόλος της Λιάνας Πανθέου, που υποδύομαι, είναι πολυδιάστατος και με πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στη ροή της ιστορίας. Φυσικά, το σημαντικότερο όλων, όπως είπα και πριν, είναι οι άνθρωποι και είναι τεράστια χαρά να βρίσκομαι πλάι σε τόσο εκλεκτούς συναδέλφους και συντελεστές.

-Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που καλείσαι να αντιμετωπίσεις στη συγκεκριμένη συνεργασία όσον αφορά στον ρόλο σου και στις απαιτήσεις που μπορεί να κρύβει μια τόσο μεγάλη παραγωγή;

Μια σειρά που προβάλλεται σε, σχεδόν, καθημερινή βάση έχει δυσκολία ως προς τον ρυθμό και την ταχύτητα των γυρισμάτων καθώς οι χρόνοι είναι περιορισμένοι. Μια άλλη πρόκληση είναι η προσαρμογή στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής, καθώς για εμάς είναι παρελθόν, αλλά για τους χαρακτήρες είναι παρόν.

-Σε ποια σημεία «συναντιέσαι» με τη Λιάνα Πανθέου που υποδύεσαι;

Η Λιάνα είναι ένας χαρακτήρας που σε ορισμένα σημεία θαυμάζω αρκετά. Συναντιόμαστε στις στιγμές που κλωτσάει ή αντιδρά όταν προσπαθούν να της επιβάλουν κάτι που η ίδια δεν επιθυμεί. Αν αναλογιστούμε πόσο διαφορετική ήταν εκείνη την εποχή η θέση της γυναίκας, διασταυρωνόμαστε σε ιδέες που ακόμη δεν είχαν αρθρωθεί κοινωνικά.

-Πλέον, πόσο εύκολο είναι να διατηρηθούν οι ισορροπίες στην οικογένεια Πανθέου και ειδικά της δικής σας (Βέτας – Φάνη);

Θα δανειστώ την αρχή του μυθιστορήματος «Άννα Καρένινα» του Τολστόι και θα πω πως «Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους. Κάθε δυστυχισμένη οικογένεια, όμως, είναι δυστυχισμένη με το δικό της τρόπο».

-Στα προσεχή επεισόδια της σειράς, βλέπουμε τον γάμο της Λιάνας και του Γαζή να πλησιάζει και εκείνη να ασφυκτιά όλο και πιο πολύ. Θα φτάσουν στα σκαλιά της εκκλησίας ή παραμονεύει ακόμα μία επανάσταση της Λιάνας;

Δεν μπορώ να αποκαλύψω τη συνέχεια, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι πως όλοι οι άνθρωποι βρισκόμαστε κάποιες φορές αντιμέτωποι με αποφάσεις που δεν είναι εύκολο να ληφθούν και απαιτούν θυσίες μικρότερες ή μεγαλύτερες.

-Ποια θα είναι η αντίδραση του Θωμά απέναντι σε όσα συμβαίνουν;

Το σίγουρο είναι ότι δεν χαίρεται για το επικείμενο γάμο της ξαδερφούλας του.

-Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Τάσου Αθανασιάδη γράφτηκε πολλά χρόνια πριν, αλλά σε ένα βαθμό «αγγίζει» θέματα του σήμερα. Κατά την γνώμη σου ποια είναι αυτά;

Το μυθιστόρημα θίγει μια μεγάλη παλέτα κοινωνικών ζητημάτων εκ των οποίων πράγματι κάποια παραμένουν επίκαιρα ως τώρα. Οι ταξικές διαφορές, ο γάμος, η θέση της γυναίκας, η πολιτική, η οικογένεια…

-Ποια άλλα είναι τα επαγγελματικά σου σχέδια;

Όσον αφορά στο θέατρο, ο Μάιος θα με βρει στη Νέα Υόρκη, όπου θα παίζω στην παράσταση που σκηνοθετεί η Ιόλη Ανδρεάση για το The Tank Theatre του Μανχάτταν, ενώ συμμετέχω ως ηθοποιός στην όπερα δωματίου «Σαρλότ: τα χείλη τραγουδούν όταν δεν μπορούν να… φιλήσουν» της Λίνας Ζάχαρη, σε σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη, λεπτομέρειες για το οποίο θα ανακοινωθούν προσεχώς. Πέρα από αυτά, είναι στα σκαριά άλλη μια παράσταση σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, πληροφορίες για την οποία δεν είμαι ακόμη σε θέση να μοιραστώ.

Πηγή: skai.gr

