«Until Dawn»: Έρχεται ταινία βασισμένη στο διάσημο παιχνίδι τρόμου

Ο Σουηδός σκηνοθέτης Ντάβιντ Φ. Σάντμπεργκ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με τον κόσμο των υπερηρώων, επιστρέφει στον χώρο του τρόμου.

Συγκεκριμένα, σύναψε συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας ταινίας βασισμένης στο διάσημο παιχνίδι τρόμου «Until Dawn», με τη Screen Gems της Sony Pictures και την PlayStation Productions.

‘Until Dawn’ Video Game Movie in the Works From David F. Sandberg, Gary Dauberman (Exclusive) https://t.co/Q8yoRT4pws — The Hollywood Reporter (@THR) January 17, 2024

Ο σεναριογράφος των «It», «Annabelle» και «The Nun», Γκάρι Ντάουμπερμαν, θα επιμεληθεί το σενάριο που έχει ήδη γραφτεί από την Μπλερ Μπάτλερ καθώς θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής μέσω της Coin Operated.

Το «Until Dawn», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2015, προσέλκυσε πολλούς λάτρεις των παιχνιδιών τρόμου και έλαβε πολλές υποψηφιότητες για βραβεία βιντεοπαιχνιδιών.

«Καθώς η συνεργασία μας με τη Sony Pictures συνεχίζει να αναπτύσσεται, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα εργαστούμε για την πρώτη μας ταινία με την Screen Gems. Το «Until Dawn» είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια και ανυπομονούμε να το μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη», δήλωσε ο επικεφαλής της PlayStation Productions, Ασάντ Τσίζιλμπας.

Σύμφωνα με το «Hollywood Reporter», ο Dan Primozic της Screen Gems διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία, με τους Ashley Brucks και Michael Bitar να επιβλέπουν τη φιλόδοξη παραγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.