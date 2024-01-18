Survivor 2024: Αποχώρησε ο Παύλος Παπαδόπουλος

Η πρώτη ανδρική μονομαχία σε αγώνισμα αποχώρησης ολοκληρώθηκε χθες και ο Παύλος Παπαδόπουλος αποχώρησε από τον Άγιο Δομίνικο ύστερα από την ήττα του από τον Νίκο Γκάνο.

Το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον το χθεσινό επεισόδιο και το Survivor ήταν πρώτο σε τηλεθέαση στο γενικό σύνολο του κοινού με μέσο όρο 18,9% και στο δυναμικό κοινό με 16,9%.

Δείτε την αποχώρηση του Παύλου Παπαδόπουλου:

Δείτε τις πρώτες του δηλώσεις:

Κατά την αποχώρησή του ο Παύλος ευχαρίστησε και τις δύο ομάδες για τα καλά τους σχόλια, αναγνώρισε ως μεγαλύτερο εχθρό του στο παιχνίδι τον στόχο ενώ δήλωσε πως για εκείνον το ταξίδι στο Survivor δεν έχει τελειώσει. «Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να ξανακάνω μία καλύτερη προσπάθεια. Θα μου λείψει σίγουρα όλο αυτό που έζησα εδώ. Με τα παιδιά έχουμε κάνει μία πολύ ωραία παρέα, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και δεθήκαμε πολύ. Σίγουρα θα στεναχωρηθώ που θα φύγω από αυτούς σήμερα και που θα αφήσω τους στίβους μάχης πίσω μου. Παρ’ όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι, πρέπει να το ζήσεις με όλη σου την ψυχή. Κρατάω μόνο τα καλά, μόνο τις ωραίες αναμνήσεις. Θα γυρίσω σπίτι στους δικούς μου και θα τους κοιτάω από έξω, θα τους στέλνω τη θετική μου ενέργεια κι εύχομαι να παραμείνουν ενωμένοι και δυνατοί, χωρίς τραυματισμούς και στις δύο ομάδες και να απολαύσουν το παιχνίδι όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται.» ανέφερε συγκινημένος.

Η τελική μονομαχία ανάμεσα στον Παύλο και τον Νίκο:

Λίγο νωρίτερα η Μπλε ομάδα ήταν εκείνη που είχε καταφέρει να κερδίσει στο αγώνισμα επάθλου με τον Άγγελο να φέρνει τον νικητήριο πόντο στην ομάδα του. Οι Μαχητές επέστρεψαν στην παραλία τους έχοντας ένα πλήρες kit ψαρέματος και ο Άγγελος κράτησε την υπόσχεσή του φέρνοντας στο τραπέζι τους, μία πολύ καλή ψαριά!

