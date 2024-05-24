My man can: Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο- Δείτε το trailer

Το Σάββατο 25 Μαΐου στις 21.00, ο Φάνης Λαμπρόπουλος επιστρατεύει τη θετική ενέργεια, την τρέλα και το χιούμορ του για να υποδεχτεί τέσσερα νέα ζευγάρια.
Ο Κωνσταντίνος και η Αρχοντούλα, ο Στέφανος και η Κατερίνα, ο Παρασκευάς και η Αναστασία, ο Βασίλης και η Ειρήνη – Στυλιανή είναι πεπεισμένοι ότι γνωρίζουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον και πρέπει να το αποδείξουν. Με ποιον τρόπο; Περνώντας μέσα από ευφάνταστες «πίστες».
●Γιατί οι άντρες πρέπει να καταστρέψουν το ξύλινο τραπέζι που βρίσκεται στο
πλατό;
●Πόσες καυτερές πιπεριές μπορούν να φάνε τα κορίτσια σε 1 λεπτό;
●Οι άντρες θα διασχίσουν τη πίστα γεμάτη εμπόδια, χωρίς να βλέπουν τίποτα;
●Ποιο ζευγάρι θα συγκεντρώσει πρώτο 5 πόντους παίζοντας... μουσικές
καρέκλες;
Τα Σαββατόβραδα μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!
«MY MAN CAN!»
Σάββατο 25 Μαΐου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
Δηλώστε συμμετοχή:
#MyManCanGR
#SkaitvGR
