Η νέα μέρα ξεκίνησε με την Κατερίνα Δαλάκα να μιλά για την υποψηφιότητα του Γιώργου μετά το χθεσινό συμβούλιο του νησιού, με την ίδια να κρίνει πως η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν ορθή με βάση τα αγωνιστικά κριτήρια.

Ο Φάνης που βρισκόταν στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά τον σοβαρό του τραυματισμό του στον ώμο δεν κατάφερε να βοηθήσει τους Μπλε στον αγώνα για το έπαθλο επικοινωνίας.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε στον Ντάνιελ πως η κοπέλα του έχει στείλει βίντεο ενόψει του επάθλου επικοινωνίας, με τον παίκτη των Μπλε να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του για αυτή την εξέλιξη.

Ένα μικρό περιστατικό έλαβε χώρα ανάμεσα σε Κατερίνα Δαλάκα και Γιώργο από τους Κόκκινους μετά το τέλος ενός run.

Ακολούθησε μία αρκετά όμορφη στιγμή ανάμεσα στη Δώρα και την Κατερίνα Δαλάκα, με την πρώτη να σπεύδει στον πάγκο των Κόκκινων, εκεί όπου η αντίπαλη παίκτρια δεν ένιωθε και τόσο καλά ενώ έσπευσε να της φιλήσει το χέρι σε ένδειξη συμπαράστασης. Ο Σταμάτης βλέποντας την συμπαίκτριά του να κινείται προς τον αντίπαλο πάγκο είπε «Που πας ρε Δώρα», μη γνωρίζοντας προφανώς τις προθέσεις της.

Δεν μπορούσε να πιστέψει στην αστοχία του ο Σταμάτης, με τον παίκτη των Μπλε να χάνει το run του απέναντι στον Γιώργο και τον ίδιο να φωνάζει αγανακτισμένος πως φταίει ο ίδιος, χάνοντας 40 βολές.

Η ατυχία του Σταμάτη συνεχίστηκε στις βολές, με τον παίκτη των Μπλε να είναι εμφανώς αγανακτισμένος φωνάζοντας πως έχει χάσει τέσσερα runs στη βολή, πράγμα που έφερε και τα γέλια των παικτών και από τις δύο ομάδες, ωστόσο ένα σχόλιο του Χριστόφορου δεν άρεσε στον ίδιο, προτρέποντάς τον να "κάτσει στον πάγκο".

Οι Μπλε κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με εκπληκτική εμφάνιση του Ντάνιελ που έφερε 6 πόντους για την ομάδα του.

Με διθυραμβικά σχόλια μίλησε ο Φάνης για την τρομερή επίδοση του Ντάνιελ στο σημερινό αγώνα για το έπαθλο επικοινωνίας, με τον παίκτη των Μπλε να αναφέρει μεταξύ άλλων πως είναι ίσως ή πιο συγκλονιστική εμφάνιση ανθρώπου σε όλα τα Survivor, ενώ τόνισε πως του αξίζει μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Στη συνέχεια οι παίκτες απήλαυσαν το έπαθλο τις επικοινωνίας. Ακολούθησε η μονομαχία για την αποχώρηση με τον Χριστόφορο να επικρατεί αρχικά του Σταμάτη μένοντας στο παιχνίδι.

Ενώ την παραμονή του εξασφάλισε ο Ντάνιελ απέναντι στον Γιώργο...

«διαμορφώνοντας» κάπως έτσι το τελικό ζευγάρι Σταμάτης - Γιώργος για την τελική μονομαχία, εκεί όπου ο παίκτης των Μπλε με κατάθεση ψυχής κατάφερε να «κλειδώσει» την παρουσία του στην τελική 7αδα του Survivor.

Ο Σταμάτης «λύγισε» μετά τη νίκη του στη μονομαχία για την αποχώρηση, με τον ίδιο να αποφεύγει να μιλήσει για το θέμα που τον απασχολεί.

Ο Γιώργος πλέον θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Δώρα, με τους δύο παίκτες να διεκδικούν μία θέση στους επτά καλύτερους του φετινού Survivor.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.