Λόγια στο Στόμα, του Κίραν Χέρλι στο Εθνικό – «Σκηνή Νίκος Κούρκουλος

Στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Κυπριακού Θεάτρου», παρουσιάζεται, την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, στις 20:30, από την ομάδα «Φερέφωνο» το έργο Λόγια στο στόμα (Mouthpiece) του βραβευμένου Σκωτσέζου συγγραφέα Κίραν Χέρλι, σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου. Εδιμβούργο. Σούρουπο. Μια γυναίκα. Ένα αγόρι. Μια απροσδόκητη συνάντηση. Δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Και στο βάθος η πόλη. Ο Ντέκλαν γεννά στη Λίμπι την ανάγκη να γράψει ξανά. Η Λίμπι δίνει στον Ντέκλαν τη δυνατότητα να ελπίζει. Ο Ντέκλαν λέει στη Λίμπι την ιστορία του. Η Λίμπι δίνει φωνή στον Ντέκλαν. Κι αυτό που γίνεται μετά…

Παίζουν: Ανδρέας Δανιήλ, Μέλανη Στέλιου. Κατάλληλη για άνω των 15 ετών.

Παραστάσεις: Παρασκευή 24/5, 20:30

Εισιτήρια: 15€ γενική είσοδος, 10€ εκπτωτικό. Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνικό Θέατρο – Κτήριο Τσίλλερ – Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Αγ. Κωνσταντίνου 22-24

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου στην Τεχνόπολη

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε τη συναυλιακή επιστροφή του το καλοκαίρι του 2024, κάνοντας λόγο για “λιγοστές εμφανίσεις” σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο μουσικός ανέφερε: «Μετά από αρκετά χρόνια συναυλιών, φορτισμένα με μια απρόσμενη ανταπόκριση και αγάπη, φτάνει στο τέλος της η «Διονυσιακή» περίοδος. (Αν και όταν επιστρέψω, το Απολλώνειο στοιχείο θα υπερτερεί). Θα κλείσει πανηγυρικά με λιγοστές εμφανίσεις που θα γίνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τα μέσα Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου, θα έχω, δε, τη χαρά και την τιμή, στην υπάρχουσα ομάδα συνεργατών, να προστεθούν η Βάσω Δημητρίου και ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος -ως μουσικοί- και η Μάρθα Φριντζήλα, ως ερμηνεύτρια».

Παρασκευή 24/5 και Σάββατο 25/5, 20:45

Εισιτήρια: Από 15 ευρώ. Προπώληση: more.com

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 3010 9300

Σπονδές στη θάλασσα: Ομαδική έκθεση στην γκαλερί Καψιώτη

Την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 εγκαινιάζεται στην γκαλερί Καψιώτη η ομαδική έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής με τίτλο «Σπονδές στη θάλασσα». Η έκθεση θεσμός πραγματοποιείται για δέκατη συνεχή χρονιά στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας» που διοργανώνει ο δήμος Πειραιά και θα την εγκαινιάσει ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Η αγάπη για την πολυύμνητη θάλασσα είναι βαθιά ριζωμένη στις καρδιές των Ελλήνων. Έργα τέχνης που εκπροσωπούν όλα τα ρεύματα της εικαστικής δημιουργίας, από τον ρεαλισμό και τον υπερρεαλισμό έως την αφαίρεση, τον εξπρεσιονισμό και τον ιμπρεσιονισμό, προσκαλούν το θεατή σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στην σύγχρονη ιστορία της ελληνικής τέχνης και τον προκαλούν να νιώσει με όλες τις αισθήσεις του το μεγαλείο και τη μαγεία της θάλασσας. Ο επισκέπτης της έκθεσης θα έχει την ευκαιρία να δει τα έργα σύγχρονων καταξιωμένων δημιουργών, δίπλα στα έργα σπουδαίων ζωγράφων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμα τους στην ελληνική τέχνη, όπως ο Δημήτρης Μυταράς, ο Παύλος Σάμιος, ο Δημοσθένης Κοκκινίδης.

Διάρκεια έκθεσης: 24 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2024

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 ώρα 18.00-22.00 μ.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10:00 – 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00

Διεύθυνση: Γκαλερί Καψιώτη, Αλκιβιάδου 153 & Σωτήρος, Πειραιάς – Η γκαλερί απέχει 100 μέτρα από το μετρό Πειραιά σταθμός «Δημοτικό Θέατρο» . Τηλέφωνο: 210 4129257

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.