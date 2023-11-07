Λογαριασμός
Ο Μπράιαν Γουέστ είναι «Swiftie» – Και ο πρώτος δημοσιογράφος στις ΗΠΑ που θα καλύπτει ρεπορτάζ για την Taylor Swift

Η εφημερίδα «The Tennessean» όρισε τον Μπράιαν Γουέστ, 35χρονο βραβευμένο δημοσιογράφο από την Αριζόνα, ως τον νέο ειδικό στο ρεπορτάζ για την Τέιλορ Σουίφτ

Μετά από αναζήτηση δύο μηνών, η Gannett, η μεγαλύτερη εταιρεία εκδόσεων εφημερίδων στις ΗΠΑ, προσέλαβε τον πρώτο ρεπόρτερ στην Αμερική που θα καλύπτει μόνο θέματα που αφορούν την Τέιλορ Σουίφτ.

Η εφημερίδα «The Tennessean» όρισε τον Μπράιαν Γουέστ, 35χρονο βραβευμένο δημοσιογράφο από την Αριζόνα, ως τον νέο ειδικό στο ρεπορτάζ για την Τέιλορ Σουίφτ.

Ο Γουέστ, ο οποίος πρόσφατα μετακόμισε στην πολιτεία της Σουίφτ, το Τενεσί και στο παρελθόν εργάστηκε στα τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία AZCentral και 12 News θα ξεκινήσει καταγράφοντας «τη μουσική και τον πολιτιστικό αντίκτυπο» της τραγουδίστριας για το USA Today και περισσότερες από 200 τοπικές εφημερίδες.

Η αγγελία που είχε δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο για τη θέση εργασίας έγινε πρωτοσέλιδο. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι ζητείται συντάκτης με δεξιότητες στο βίντεο και τη φωτογραφία για να καλύψει ιστορίες σχετικά με τη σημασία της μουσικής και των επαγγελματικών επιλογών της ποπ σταρ.

Στις 6 Νοεμβρίου, ο Γουέστ ανέβασε βίντεο στο YouTube, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να επιλεγεί για την εργασία. Ο δημοσιογράφος ανέφερε 13 - τυχερός αριθμός της Σουίφτ - λόγους για τους οποίους έπρεπε να προσληφθεί, οι οποίοι περιελάμβαναν την πλούσια δημοσιογραφική του εμπειρία, την ικανότητά του να καταγράφει με κάμερα, να μοντάρει και να παίρνει συνεντεύξεις και την ιδιότητα του ως Swiftie (θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε δηλώσεις του στο Variety ο Γουέστ παρομοίασε τη θέση εργασίας με την αθλητική δημοσιογραφία. «Θα έλεγα ότι αυτή η θέση δεν διαφέρει από το να είναι κάποιος αθλητικός δημοσιογράφος και οπαδός της γηπεδούχου ομάδας» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

