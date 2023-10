Η Taylor Swift μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων - Θα σας ζαλίσουν τα μηδενικά στον λογαριασμό της… Ψυχαγωγία 11:03, 27.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

68

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το «Bloomberg» ανέφερε ότι η Σουίφτ βλέπει πλέον πολλά μηδενικά στον λογαριασμό της, όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Όπρα Γουίνφρεϊ