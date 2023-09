Μπαράκ Ομπάμα: «Τρόμαξε» τον σκηνοθέτη της ταινίας «Leave the World Behind» με τα σχόλιά του για το σενάριο Ψυχαγωγία 11:39, 29.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

66

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ταινία είναι η πρώτη μυθοπλασίας από την εταιρεία παραγωγής Higher Ground Productions των Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα