Ο «άτακτος» Μπαράκ Ομπάμα: Έγραψε σε πρώην του ότι «κάνει έρωτα με άνδρες καθημερινά, αλλά μόνο στη φαντασία»

Ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, έγραψε σε πρώην του ότι «κάνει καθημερινά έρωτα με άνδρες, αλλά στη φαντασία», σύμφωνα με επιστολή του 1982, που περιήλθε στην κατοχή της «The Post». Η άνω των 40 ετών επιστολή προς μια πρώην κοπέλα του ήρθε πρόσφατα στην επιφάνεια, μετά τη μακροσκελή και περιπετειώδη συνέντευξη του βιογράφου του Ομπάμα, Ντέιβιντ Γκάροου.

«Όσον αφορά στην ομοφυλοφιλία, πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να απομακρυνθεί κανείς από το ‘’παρόν’’, μια άρνηση, ίσως, να διαιωνίσει την ατελείωτη φάρσα της επίγειας ζωής. Βλέπετε, κάνω έρωτα με άνδρες καθημερινά, αλλά στη φαντασία», έγραψε ο Ομπάμα, 21 ετών τότε, στην Άλεξ ΜακΝίαρ (Alex McNear), τον Νοέμβριο του 1982.

«Ελπίζω να μπορώ να σκέφτομαι με ‘’ανθρώπινους’’ όρους και όχι ως γυναίκα σε διαμάχη με τους άνδρες. Ωστόσο, επιστρέφοντας στο σώμα, βλέπω ότι έχω γίνει άνδρας -και σωματικά- και έτσι επιλέγω να αποδεχτώ αυτό το γεγονός», πρόσθεσε.

