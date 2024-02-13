Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με τον Πέτρο Παπαδάκη που έχει απαντήσει σε μία ερώτηση από το προηγούμενο παιχνίδι και συνεχίζει με όλες του τις βοήθειες. Ο Πέτρος τα πηγαίνει αρκετά καλά προσπαθώντας να μην αφήσει το άγχος του να τον καταβάλλει, στην έκτη ερώτηση όμως πατάει βιαστικά το κουμπί καθώς νομίζει ότι γνωρίζει την απάντηση...

Η Ευγενία Βελή από τη θέση 80 είναι η επόμενη τυχερή που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου για να αντιμετωπίσει τους 100 αντιπάλους της και να διεκδικήσει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί. Εκείνη, έχει έρθει στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων με τον σύντροφό της, Παναγιώτη, που της έκανε πρόταση γάμου και αν κερδίσουν στον «Μονομάχο» θα παντρευτούν άμεσα. Το παραπάνω σχέδιο φαίνεται να προχωρά με γοργό ρυθμό αφού σε μία ερώτηση, 70 από τους αντιπάλους της απαντούν λάθος κάνοντας ρεκόρ λανθασμένων απαντήσεων!

