Έρχεται νέα ταξιδιωτική σειρά με τον Conan O'Brien

Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν είναι βασικός πυλώνας της ψυχαγωγίας στις ΗΠΑ για δεκαετίες, πρώτα ως κωμικός και στη συνέχεια ως παρουσιαστής talk show για πολλά χρόνια.

Μετά το επιτυχημένο podcast του, τώρα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να επισκεφτεί τους αγαπημένους του καλεσμένους.

Η ταξιδιωτική σειρά ντοκιμαντέρ «Conan O'Brien Must Go» θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Απριλίου στο Max. Τα επεισόδιά της σειράς ειναι βασισμένα στο podcast του Κόναν Ο' Μπράιεν «Conan O'Brien Needs a Fan».

Ο κωμικός και παρουσιαστής θα επισκεφθεί μοναδικές τοποθεσίες στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο για να κάνει έκπληξη σε καλεσμένους στο podcast.

Στη Νορβηγία εμφανίζεται ντυμένος Βίκινγκ, επισκέπτεται θαυμαστή του και τραγουδά σε νυχτερινό κλαμπ, στην Ταϊλάνδη συναντά την προσκεκλημένη και θαυμάστριά του Άννα, δοκιμάζει φαγητά της τοπικής κουζίνας και κάνει προπόνηση στο muay thai. Ταξιδεύει επίσης στην Αργεντινή και στην Ιρλανδία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κόναν Ο' Μπράιεν φιλοξενεί μια ταξιδιωτική εκπομπή. Το 2015 επισκέφθηκε δεκάδες χώρες στο πλαίσιο της σειράς «Conan Without Borders» του TBS. Ο κωμικός επισκέφτηκε το Μεξικό, την Γκάνα, την Αρμενία, την Ιταλία, το Κατάρ, το Βερολίνο, την Ιαπωνία και τη Γροιλανδία. Η σειρά κέρδισε βραβείο Emmy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

