Η τραγουδίστρια Νάιρα Αλεξοπούλου περνά το κατώφλι της κουζίνας για να μαγειρέψει και να αποδείξει ότι η Μαμά της, Ελίζα, μαγειρεύει Καλύτερα. Οι δυο τους διαγωνίζονται απέναντι στους προηγούμενους νικητές Θάνο και Θεοχάρη που έρχονται με περίσσιο κέφι και όρεξη!

Στο προηγούμενο επεισόδιο, τα αγόρια, παρά το άγχος, κατάφεραν να κερδίσουν τους αντιπάλους τους και βρίσκονται για δεύτερη φορά στην κουζίνα παρέα με τον Μάρκο. Αφού αναμετρηθούν με έναν απρόσμενο επισκέπτη που «εισβάλλει» στην κουζίνα, βάζουν τα δυνατά τους για να μαγειρέψουν «ραβιόλια γεμιστά με τυρί και σος τυριών με τρούφα».

Η Νάιρα και η μαμά της Ελίζα είναι σίγουρες πως με το φλογερό ταμπεραμέντο τους αλλά και τις μαγειρικές τους ικανότητές θα εκπλήξουν τους πάντες. Η μαμά με αυστηρό ύφος καθοδηγεί την κόρη για να ετοιμάσει «blinchik (μπλιντσίκ)», ένα παραδοσιακό αρμένικο πιάτο. Όντως ο Έκτορας εκπλήσσεται ευχάριστα, αφού είναι η πρώτη φορά που στην κουζίνα ζυγίζουν τα υλικά για να βγει σωστή η συνταγή. Άραγε η ευχάριστη έκπληξη θα διατηρηθεί και αφού δοκιμάσει το πιάτο;

